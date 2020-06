Verhuizen in coronatijd

Verhuizen in deze tijd is niet ideaal, maar soms kan het niet anders. Zolang jij en de verhuizer zich bij de voorbereiding en de verhuizing houden aan de ingestelde coronamaatregelen, kan de verhuizing veilig plaatsvinden.

Voorbereiding verhuizing

De voorbereiding op een verhuizing bestaat normaal gesproken uit de inventarisatie, het regelen van een verhuizer, de verhuisbenodigdheden en inpakken van je spullen. Het uitgangspunt is dat al deze zaken zoveel mogelijk op afstand (online) gebeuren.

Inventarisatie

De meeste verhuizers komen normaal eerst bij je langs voor een inventarisatie van je spullen. Dat is nu ongewenst. Gebruikers van onze dienst Verhuisoffertes vergelijken kunnen gebruik maken van de online inventarisatietool. Hier kom je door in de bevestigingsmail te klikken op de link naar je persoonlijke dashboard.

Andere mogelijkheden om digitaal te inventariseren zijn het opnemen van een video of een rechtstreekse videocall met de verhuizer. Bijvoorbeeld via What's app, Skype of FaceTime.

Verhuizer vinden

Een goed verhuisbedrijf vind je op de website van de branchevereniging Erkende Verhuizers of via onze eigen dienst Verhuisoffertes vergelijken. Let daarbij niet alleen op de prijs, maar bekijk ook de voorwaarden. Vooral het verzekerde bedrag bij schade en het eigen risico zijn van belang. Check ook of de verhuizer werkt op basis van een all-in-prijs, een uurtarief of nacalculatie. Bij een vaste (all-in-) prijs is het risico van een verkeerde inschatting voor het verhuisbedrijf. Bij een offerte op basis van nacalculatie betaal de eventuele extra kosten zelf.

Inpakken

Je spullen laten inpakken door het verhuisbedrijf klinkt aantrekkelijk, maar is in deze tijd niet verstandig. Pak alles zoveel mogelijk zelf in vooraf. Vraag de verhuizer de hiervoor benodigde verhuisdozen bij de voordeur af te leveren of bestel deze zelf online. Zelf inpakken is meer werk, maar je verhuizing valt hierdoor wel goedkoper uit.

Tijdens de verhuizing

Verhuisbedrijven moeten zich houden aan de richtlijnen van de RIVM. Daarnaast geldt er voor vervoerders een Coronaprotocol Transport en Logistiek. De belangrijkste maatregelen en richtlijnen tijdens een verhuizing zijn:

een verhuizer die zich niet lekker voelt moet thuis blijven

ziektegevallen in je eigen huishouden moet je vooraf doorgeven aan het verhuisbedrijf en kunnen leiden tot het uitstellen van de verhuizing

zorg zelf voor voldoende zeep en keukenrollen op de verhuisdag

een verhuizing mag door maximaal 3 verhuizers worden uitgevoerd

de verhuizers dragen wegwerphandschoenen

zet meubels zoveel mogelijk alvast buiten of bij de ingang van je huis

het is niet toegestaan om samen meubels te tillen of op een andere manier te helpen. Blijf uit de buurt.

de betaling verloopt bij voorkeur contactloos

Verhuis je naar het buitenland, verdiep je dan eerst in de coronamaatregelen van het betreffende land. In België mogen bijvoorbeeld op dit moment geen verhuizingen plaatsvinden.

Verhuisoffertes opvragen en vergelijken De prijzen van verhuisbedrijven lopen flink uiteen. Vraag snel en vrijblijvend offertes op voor je verhuizing. Vraag offertes op

Lees ook: