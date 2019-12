Babylotion van Zarqa voldoet niet aan veiligheidseisen NVWA

Het enige artikel dat zich niet aan de veiligheidseisen hield is Zarqa Baby&Kind billenspray 100 ml. Dit is een product bestemd voor de babybilletjes en bevat propylparabeen. Het etiket was bovendien niet juist en de verkoop van het product is inmiddels verboden.

In 2015 zijn de Europese veiligheidseisen aangescherpt als het gaat om parabenen in cosmetische producten. Bepaalde parabenen, zoals butyl- en propylparabeen, kunnen mogelijk hormoonverstorend werken. Reden voor de NVWA om met name babyproducten die niet afgespoeld worden te testen op aanwezigheid van deze parabenen. Van de 76 onderzochte lotions en cremes, voldeden 75 lotions aan de eisen.

Welke getest?

De 76 producten die zijn getest zijn allen op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Het gaat om 37 producten voor de verzorging van de babybilletjes en 39 producten voor gebruik over het hele lichaam. De lijst met onderzochte producten en artikelnummers is terug te vinden op de website van de NVWA.

