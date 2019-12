Conclusie

Is het Diapy luierabonnement de moeite waard? Dat ligt natuurlijk helemaal aan je persoonlijke situatie en hoeveel je wilt besteden. Ben je een vaste huismerkluiergebruiker, dan zijn de Pingo-luiers van Diapy een prijzig alternatief. Zeker wanneer je bedenkt dat er genoeg winkels zijn die ook thuisbezorgen. De gebruikers van de A-merk luiers zoals Pampers, zullen het Diapy luierabonnement waarschijnlijk wat sneller proberen. Niet alleen vanwege de vergelijkbare prijs, maar ook vanwege de kwaliteit van de luier en het gemak van de persoonlijke box die met je baby meegroeit en thuis wordt bezorgd. Voor wie kiest voor gemak boven kosten is Diapy de moeite waard om eens te proberen.

Het abonnement

Het abonnement is verkrijgbaar voor 4, 5 of 7 dagen per week en 'groeit' mee in maat met je kleine. Diapy houdt rekening met een gemiddeld gebruik van 7 luiers per dag. Kies je voor een abonnement voor 7 dagen per week, dan krijg je zo'n 200 luiers voor €45 elke maand thuisgestuurd. Het aanpassen van de hoeveelheid luiers per box is mogelijk, waarbij de prijs ook wordt aangepast. Wil je liever nergens aan vast zitten? Tussentijds opzeggen is gewoon mogelijk.

Diapy heeft geen eigen luiers, maar luiers van het merk Pingo. Deze luiers zijn volgens Diapy PH-neutraal en vrij van chloor, parfum en lotion.

Absorptievermogen en gebruikersgemak

Bij de onderdelen absorptievermogen en gebruiksgemak krijgen de Pingo-luiers gemiddeld een 8,5. Er was geen sprake van luieruitslag en maar een enkele keer heeft de luier doorgelekt. De luiers werken vrij standaard, net zoals andere luiers op de markt.

Draagcomfort en pasvorm

Wat betreft draagcomfort en pasvorm krijgen de luiers ook een mooi cijfer: gemiddeld een 8. De luiers knellen niet, het materiaal is niet te hard of te zacht en er was geen sprake van irritatie.

Prijs

De prijs van het proefpakket is alleen wel andere koek: €15 (incl. verzendkosten) per 40 stuks. Dat vertaalt zich naar €0,38 per luier. Kies je meteen voor het abonnement? Dan betaal je voor een maandbox voor 7 dagen per week €45. Een stuk goedkoper per luier dus, zo'n €0,23 per stuk. Het uitbreiden van de maandbox met een voorraad babydoekjes is ook mogelijk. Dit kost €15 per maand extra voor 6 pakken à 80 stuks.

Diapy is wel een duurder alternatief voor het kopen van reguliere luiers in de winkel, zeker in vergelijking met de huismerkluiers in de supermarkt: rond de €0,14 per luier. Gemak kost dus nogal wat.

En verder?

Eén van onze testers vond de luiers vrij simpel en wat saai, maar was verder wel te spreken over de kwaliteit. Een minpunt was de manier van bestellen: het betalen van het proefpakket ging gemakkelijk via een Tikkie, maar er moest wel een rekeningnummer opgegeven worden.

Ga je voor gemak en heb je wat meer te besteden? Dan is het persoonlijke Diapy luierabonnement het proberen waard.

Het luierabonnement kun je bestellen via de website van Diapy.

