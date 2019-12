DaDa kids Flitspoetser

Conclusie

Het lampje helpt om langer te poetsen, maar om te zeggen dat kinderen 'vanzelf 2 minuten poetsen' is ook wat overdreven. 9 van de 14 kinderen wisten af en toe de 2 minuten te halen. 3 kinderen poetsten elke keer tot het lampje helemaal uitgeknipperd was.

In een flits

De Flitspoetser is een gewone handtandenborstel met een geïntegreerd knipperlampje. Het lampje gaat knipperen wanneer je op de onderkant van de tandenborstel drukt. Na 2 minuten stopt hij automatisch. Volgens DaDa Kids raakt het kind 'geïntrigeerd door het knipperen en zal daardoor vanzelf 2 minuten poetsen'.

De kinderen

Onze 14 poetsertjes tussen de 3 en 7 jaar vonden het lampje 'erg vet!’. Het doet een beetje denken aan een disco. De bedoeling van het lampje is ook gelijk duidelijk: je moet blijven poetsen tot hij uitgaat. Maar dat trucje wordt vrij snel oud. De meeste kinderen haakten na een paar keer poetsen eerder af. Eén poetser pakte zijn oude tandenborstel er weer bij, omdat hij het lampje te lang vindt knipperen.

De ouders

De ouders vinden het lampje wel een handige timer, maar zijn verder niet zo enthousiast. Het lampje is fel, waardoor de tanden bij het (na)poetsen moeilijk te zien zijn. Ook vinden zij dat het lampje de kinderen afleidt. Dit gaat ten koste van het technisch goed poetsen.

In de mond

In de mond voelt de flitspoetser niet heel anders dan de eigen tandenborstel. De borstelkop past prima in een kindermond. Sommige vinden de haren wat te hard of te zacht, maar dat is heel persoonlijk. Bij de helft van de flitspoetsers is er na een week al schade aan de haren te zien; die beginnen iets naar buiten te staan. Dat is jammer, want de puntjes van de haren poetsen beter dan de zijkanten.

Kopen?

Hoe enthousiast de kinderen ook zijn, de meeste ouders gaven aan de tandenborstel niet vaker te kopen. De reden is dat zij de toegevoegde waarde niet zo zien. Een argument om hem wél te kopen is de timer, zodat je als ouder ook ziet hoe lang je kind poetst. Voor ouders die het zelf eens willen proberen, is er ook een Flitspoetser XL.

