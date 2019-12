Kooptips wegwerpluiers

Wegwerpluier

Een dikkere en grotere luier betekent niet per definitie een betere luier. Belangrijk bij het kiezen van een wegwerpluier is onder andere:

hoe snel deze urine opneemt

of je de luier makkelijk aan- en uittrekt

de pasvorm

Je kunt een luier met een prima absorptievermogen hebben, maar als de maat niet goed is zal hij toch gaan lekken.

Kies de juiste maat

Pasgeboren baby

Een pasgeboren baby draagt meestal maat 1 (voor zo’n 2 tot 5 kilo). De ontlasting van baby’s die alleen melk drinken, is vloeibaarder dan die van baby’s die ook vast voedsel eten. Het absorberend vermogen van de luiers is daarop aangepast. Ook is de huid van pasgeboren baby's nog erg gevoelig; de luiers hebben daarom een speciale toplaag.

Tip: Een luier met plasindicator (een strip die verkleurt als hij nat wordt) kan handig zijn. Bij kleine baby’tjes kun je namelijk nog niet goed voelen of er in de luier geplast is.

Baby van een paar maanden

Als je baby een paar maanden oud is, kun je overstappen naar maat 2 (3 tot 6 kilo), maar die zit vrij dicht op maat 1. Veel ouders stappen daarom direct over op maat 3 (4 tot 9 kilo). Maat 4 (7 tot 18 kilo) is de maat voor dreumesjes. Deze maat gebruik je het langst. Sla daarom flink in als luiers in deze maat in de aanbieding zijn.

Bijna zindelijk

Als je kind toe is aan maat 5, is hij meestal ook klaar voor het potje. In de overgangsfase naar zindelijkheid gebruiken veel ouders luierbroekjes. Ook voor de nacht zijn er voor die periode speciale luierbroekjes te koop.

De beste luiers

In 2017 testte de Consumentenbond wegwerpluiers: 177 testers probeerden thuis 11 soorten luiers maat 4 uit en gaven hun oordeel. De 2 luiers van Pampers scoorden het best: Pampers Active Fit kreeg een 8 als rapportcijfer, Pampers Premium Protection kwam met een iets lagere score (7,8) terecht op plaats 2.

Ook in eerdere tests (uit 2015 en 2002) kwamen luiers van Pampers als Beste uit de Test. We kunnen dus wel zeggen dat Pampers de beste luiers maakt.

Wil je weten welke luiers we hebben getest en hoe jouw merk scoort? Bekijk dan de test wegwerpluiers.

Goedkope luiers

Luiers van Pampers zijn superieur, maar je betaalt er ook meer voor. Ze zijn al snel 2,5 keer duurder dan luiers van huismerken. Uit onze test wegwerpluiers uit 2017 bleek dat de prijs én kwaliteit van supermarktluiers heel dicht bij elkaar liggen. De luiers van Bumblies bijvoorbeeld scoorden heel goed en waren de Beste Koop. Later in 2017 werden de Bumblies-luiers aangepast, waardoor de luiers die in de winkel lagen anders waren dan die uit onze test en we ze geen Beste Koop meer konden noemen.

Hoe goed de andere huismerkluiers scoorden lees je in de test wegwerpluiers.

Uiteindelijk zijn er meerdere luiers die goed én (in verhouding) goedkoop zijn. Ook is het de moeite waard om aanbiedingen in de gaten te houden.

Verschillende websites houden bij waar je de goedkoopste luier bij jou in de buurt kunt vinden en welke aanbiedingen er zijn. Kijk bijvoorbeeld op luierinfo.nl, watkostenluiers.nl, poopon.nl of luieraanbiedingen.net.

