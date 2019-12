Ervaringen van ouders met luiers

Eind 2016 hielden we een enquête over luiers onder onze Facebook-bezoekers. Bijna 1400 ouders met maar liefst 1654 kinderen in de luiers vulden de enquête in. Van die ouders is 2,7% de vader.

Verreweg de meeste ouders hebben 1 kind in de luiers, 1 op 6 ouders heeft 2 kinderen in de luiers, en 16 ouders hebben 3 luierdragende kinderen in huis. Er waren iets meer jongens dan meisjes.

De meeste kinderen in deze enquête zijn 6 maanden tot 2 jaar en de meest gedragen maten waren 3 en 4.

Wegwerpluiers

Een overgrote meerderheid, 1181 mensen die de enquête invulden, gebruikte wegwerpluiers. Op basis van onze enquête kun je zeggen dat er 2 grote merken op de markt zijn: bijna de helft van de ondervraagden gebruikt Pampers en ruim een derde Kruidvat.

Etos, AH, Bumblies en Jumbo hebben een paar procent aandeel en andere merken halen nog geen 1%.

Vrijwel alle ouders zijn tevreden of zeer tevreden over alle aspecten van de luier die ze nu gebruiken. Ruim 1000 ouders probeerden ook wel eens een ander merk dan het merk dat ze nu gebruiken. Opvallend is dat bijna de helft daar ook tevreden over was.

Ontevreden

482 ouders waren ontevreden over het andere merk dat ze probeerden. Deze merken zijn opvallend vaak:

Kruidvat

Etos

Pampers

De meest populaire merken hebben dus ook de meeste tegenstanders. Bijna 50% van deze invullers vindt Kruidvat toch niets na deze geprobeerd te hebben, en 30% vond Pampers niet de juiste luier voor hun kind.

Etos luiers springen er met 40% ontevreden gebruikers uit omdat die al niet zo populair zijn. Daarnaast probeerden veel ouders AH eigen merk, Bumblies en Jumbo eigen merk maar ze waren daar niet tevreden over (alle zo’n 15%).

Lekken en pasvorm

En waar komt die ontevredenheid vandaan? Doorlekken van een luier is bij alle merken de grootste ergernis. Vaak wordt ook de pasvorm en capaciteit genoemd. Bedenk wel dat lekken vaak veroorzaakt wordt doordat je een verkeerde maat luier gebruikt.

Opvallend bij Kruidvat is dat ook luieruitslag, de pasvorm en de geur meerdere malen genoemd worden als reden voor ontevredenheid. Zo meldt een ouder 'Geur urine komt te snel naar boven, kindje krijgt er een harde kont van'. Anderen klagen dat de Kruidvat-luiers plastic voelen en te stug zijn.

Bij Pampers hebben veel kinderen ook last van doorlekken, maar ook luieruitslag komt voor. En ook de geur met een plas in de luier wordt enkele keren genoemd. Ouders vinden Pampers ook vaak te duur.

Eén ouder geeft aan niet te willen meebetalen aan inentingen. Koop je een pak Pampers dan doneert Procter & Gamble €0,078 aan UNICEF voor de strijd tegen tetanus bij pasgeborenen. Voor een ander is dit misschien juist een reden om Pampers te kopen.

Etos krijgt naast opmerkingen over lekken ook commentaar op de pasvorm. Verschillende ouders vinden dat ze te weinig vocht opnemen en dat de luiers stug en hard zijn. Lees ook onze kooptips wegwerpluiers.

Wasbare luiers

Bij wasbare luiers kregen we veel commentaar op onze vraagstelling over welk merk men gebruikt: we noemden niet alleen merken maar ook webwinkels die meerdere merken aanbieden. Dat was inderdaad verwarrend maar gelukkig vulden veel ouders de optie 'anders' in, en gaven zo alsnog door welk merk ze gebruiken.

De enquête werd ook opgepikt door een Facebook-groep over wasbare luiers. 469 gebruikes van wasbare luiers vulden onze enquête in.

Populaire merken wasbare luiers

TotsBots en Little Lamb zijn het populairst onder ons panel. Milovia, Popolini, Bumgenius en Bamboozels waren ook goed vertegenwoordigd.

De geënquêteerden waarschuwden wel dat binnen een merk verschillende systemen, typen en modellen zijn. Sommige gebruikers waren niet zo tevreden over het eerste model dat ze probeerden, maar wel over een ander model van hetzelfde merk.

Merkentrouw

Gebruikers van een wasbare luier proberen minder snel een andere luier, bijna 30% blijft trouw aan één merk. Niet verrassend want je doet een grotere investering, ook als je met een proefpakket begint. Toch heeft 70% ook wel eens een een ander merk geprobeerd en was hier doorgaans ook wel tevreden over.

Minder tevreden

Minder tevreden (80 respondenten) zijn ouders die Bambino Mio hebben geprobeerd en ook gebruikers van het populaire TotsBots. Bij wasbare luiers zijn redenen voor ontevredenheid niet anders dan bij wegwerpluiers; lekken en verkeerde pasvorm worden het meest genoemd. Lees ook de kooptips wasbare luiers.

De keuze voor wegwerpluiers of wasbare luiers is er een die de gemoederen behoorlijk bezighoudt. Lees meer over de verschillen tussen wegwerp en wasbare luiers.

Welke soort luier op welk moment?

Je zit tot je kind een jaar of 3, 4 is 'in de luiers'. Met gemiddeld zo'n 5 verschoningen per dag is het iets dat de gemoederen flink bezighoudt in een gezin met jonge kinderen.

Van de deelnemers aan onze enquête gebruikt tweederde wegwerpluiers, meer dan een kwart wasbare luiers en iets meer dan 4% een luierbroekje voor de nacht. Wasbare luiers zijn met name populair in de leeftijdscategorie 1 tot 2 jaar.

Luierbroekjes worden - zoals verwacht- meestal gebruikt bij kinderen tussen de 3 en 4 jaar: de periode wanneer de meeste kinderen zindelijk gaan worden.

Enkele ouders gebruiken een combinatie van wegwerp en wasbaar. Bijvoorbeeld thuis wasbare luiers maar op vakantie en naar de oppas of kinderopvang wegwerpluiers of ’s nachts wegwerp en overdag wasbare luiers.

