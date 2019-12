Luieruitslag voorkomen en genezen

Fabrikanten van luiercrèmes laten je graag geloven dat je de billen van je baby zo vaak mogelijk met hun product moet insmeren. Maar zo’n zalfje is niet elke dag nodig om luieruitslag te voorkomen. Uit onze enquête (ingevuld door 1654 respondenten) blijkt dat 1 op de 10 ouders altijd een crème gebruikt, en twee derde zo nu en dan.

Hoe ontstaat luieruitslag?

Als je baby rode en ontstoken billen heeft, komt dat meestal door huidcontact met urine en/of ontlasting. Billen blijven maximaal vochtig wanneer een luier goed afsluit en er geen lucht bij de huid kan komen. Gevolg: irritatie.

Luieruitslag kan ook door een verzorgingsproduct veroorzaakt worden. Zo kunnen lotions, babydoekjes en luiers een parfum of andere stof bevatten waarop de huid van je baby slecht reageert.

Dagelijks smeren hoeft niet

Zolang de billen van je baby niet rood zijn, hoef je geen crème te gebruiken. Het is effectiever om de billen zo droog mogelijk te houden.

Tips om luieruitslag te voorkomen

Verschoon de luier zodra hij zwaar aanvoelt, en meteen als je baby gepoept heeft.

Gebruik zo min mogelijk producten bij het verschonen. Je hoeft de billen niet elke keer met een vochtig babydoekje schoon te maken, en dus ook niet met een laag luiercrème in te smeren. Gebruik bij de verschoning het liefst alleen lauw water. Dep de billen daarna voorzichtig droog. Flink wrijven met een handdoek kan tot huidirritatie leiden. Gebruik alleen (pH-neutrale) zeep als je de billen anders niet schoon krijgt. Vochtige babydoekjes zijn natuurlijk wel handig wanneer je met je baby onderweg bent en er geen water voorhanden is.

Doe de luier niet te strak om, zodat er wat lucht bij de billen kan komen. Als de huid langere tijd vochtig en warm is, wordt hij week en daarmee gevoeliger voor bacteriën. Irriterende stoffen kunnen dan makkelijker problemen veroorzaken.

Laat je kind af en toe in zijn blote billen liggen.

Luiercrème helpt bij uitslag

Heeft je kind toch last van luieruitslag? Dan heeft een crème smeren wel zin. Een geïrriteerde huid verliest meer vocht dan normaal, en hoe droger de huid, hoe kwetsbaarder hij is voor schadelijke invloeden van buitenaf.

Met een luiercrème breng je een beschermende laag aan tussen de huid en de inhoud van de luier. Zo vorm je een buffer die het vochtverlies van de huid beperkt, waardoor de huid de kans krijgt zich te vernieuwen. Is de huid hersteld, dan kun je weer stoppen met smeren.

Van de ouders in ons onderzoek die luiercrème gebruiken, kiest bijna 60% voor Sudocrem. Bepanthen is ook populair (37%). Weleda, Zwitsal, zinkzalf en Naif worden veel minder vaak gebruikt.

Cosmetica genezen niet

Veel luiercrèmes vallen in de categorie ‘cosmetica’: ze zijn bedoeld om de huid te reinigen, te beschermen en/of te parfumeren, maar niet om te genezen. Zo’n luiercrème heeft dan ook geen effect op de irritatie en de roodheid zelf, al suggereren de verpakking en bijbehorende reclames meestal anders.

Cosmetische producten met een sterke geur en reinigingsdoekjes kunnen ook allergie veroorzaken. Wij onderzochten wat er in babydoekjes zit.

Luieruitslag gaat normaal gesproken na een dag of 2 vanzelf over als de oorzaak van de uitslag weg is en de huid de kans heeft gekregen zich te herstellen. Blijft de roodheid aanhouden? Ga dan naar de huisarts. Er kan sprake zijn van een schimmelinfectie, waarbij een specifieke behandeling nodig is.

Zinkoxide blijkt bevorderlijk te zijn voor het herstel van de huid, maar dan moet er wel een minimale hoeveelheid van in de crème zitten. Of dat het geval is, kun je vaak niet controleren: luiercrèmes die onder cosmetica vallen, geven de hoeveelheden per ingrediënt meestal niet aan. Bij cosmetica is dat niet verplicht. Op huidziekten.nl worden deze merken aanbevolen: Zwitsal, Neutral, Sudocrem en Dr. Leenarts Babybillenzalf.

Geneesmiddelen: geen wondermiddelen

Er zijn ook luiercrèmes te koop die als geneesmiddel geregistreerd staan. Daaronder vallen ook bepaalde zinkpreparaten. Sommige zijn alleen op recept verkrijgbaar. Deze middelen bevatten (combinaties van) onder meer zinkoxide en miconazol of ichthammol.

Hoewel deze middelen speciaal ontwikkeld zijn om de geïrriteerde huid te behandelen, zijn het helende effect en de werking tegen irritatie niet in alle gevallen bewezen. Wel kan een schimmelwerende stof als miconazol effectief zijn bij (vermoeden van) een Candida-infectie.

Een arts moet wel eerst een schimmelinfectie vaststellen. Bij ernstige jeuk kan de huisarts nog een lokaal corticosteroïd voorschrijven, zoals hydrocortison.

Dit artikel verscheen met dank aan onze Belgische collega’s van Test-Aankoop.

