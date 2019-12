Paneltest luiers: veelgestelde vragen

De Consumentenbond testte wegwerpluiers. In deze test lieten we jonge ouders zelf thuis verschillende luiers proberen. Op deze pagina vind je een aantal veelgestelde vragen over de test.

Hoe werkt de test?

We selecteerden voor deze test 11 verschillende soorten luiers, van 10 verschillende merken.

Over elk van deze luiers wilden we van minimaal 50 thuistesters een oordeel weten.

We selecteerden 184 testers. Deze testers kregen van ons in totaal 200 wegwerpluiers: 50 stuks van 4 merken.

Testers gebruikten gedurende een periode van 4 x 1 week (1 week per merk) alléén deze luiers.

Testers vulden aan het eind van de testperiode over elk merk luier een korte vragenlijst in.

De resultaten verwerkten we tot een tabel met rapportcijfers.

Wie deden er mee aan de test?

Testers moesten voldoen aan de de volgende voorwaarden:

Ouder(s) en kind waren in de periode 24 juli t/m 20 augustus 2017 beschikbaar voor het testen van luiers. De omstandigheden tijdens de testperiode moesten zo veel mogelijk overeenkomen met de normale situatie.

Het kind had gedurende de hele testperiode luiermaat 4.

In de testperiode (4x een week) mocht het kind alleen de testluier dragen.

De 4 vragenlijsten (1 per luier) moesten door dezelfde persoon worden ingevuld en de invuller moest zelf een groot deel van de luiers hebben verschoond.

De test moest uitgevoerd worden met 1 kind.

Hoe selecteerden we testers?

Geïnteresseerde testers vroegen we een korte vragenlijst in te vullen, om hun geschiktheid voor deelname te bepalen.

Testers werden, voor zover dat lukte, geworven uit het internetpanel van de Consumentenbond.

De resterende testers werden geworven via onze Facebookpagina. De meerderheid van de testers werd uiteindelijk op deze manier geworven.

Uit de aanmelders van Facebook maakten we een willekeurige selectie.

We zorgden dat de uiteindelijke verdeling jongen/meisje 50/50 was.

Welke luiers werden getest?

We selecteerden 11 gangbare soorten luiers voor deze test. We baseerden ons voor de selectie op winkelbezoeken, en op de antwoorden die consumenten gaven in onze enquete over luiers uit 2016.

We kozen van elk merk luiermaat 4, omdat dit de luiermaat is die het langst wordt gebruikt.

Vooraf vroegen we aan testers welk merk luiers ze normaal gesproken gebruikten. We zorgden ervoor dat de testers in ons onderzoek geen luiers van hun 'eigen' merk beoordeelden.

Hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld?

Uiteindelijk vulden 177 van de 184 benaderde testers de vragenlijst volledig in. In een aantal gevallen bleek dat de luiers erg kort gebruikt werden. Een oordeel over een luier werd pas meegenomen als een tester een luier minimaal 24 uur had gebruikt. Ook moest een tester minimaal 10 luiers hebben gebruikt. Uiteindelijk werd elk oordeel over luiers gebaseerd op minimaal 50 waarnemingen.

Waarom testten jullie alleen wegwerpluiers en geen wasbare luiers?

We wilden heel graag wegwerpluiers vergelijken met wasbare luiers. Wasbare luiers zijn op termijn goedkoper en duurzamer dan wegwerpluiers, zelfs als je de kosten van het extra wassen meerekent. Maar wasbare luiers vragen wel om een flinke investering vooraf. Een startpakket met voldoende wasbare luiers voor de testperiode kost al snel €500.

Dat maakte het voor ons onmogelijk om wasbare luiers mee te testen in zo'n grote paneltest. We waren al snel zo'n €20.000 kwijt geweest aan de inkoop per wasbare luier. Dat is jammer genoeg onbetaalbaar. Vandaar dat we ons voor deze test dus beperken tot wegwerpluiers.

Testen jullie de luiers ook op kwaliteit in een laboratorium?

Nee. Deze test is geheel gebaseerd op een enquête onder gebruikers. In het verleden is gebleken dat laboratoriumtests (bijvoorbeeld het meten van absorptie) geen goed beeld geven van de praktijk.

Testen jullie de luiers ook op schadelijke stoffen?

Nee, we hebben de optie wel onderzocht, maar besloten geen analyse naar mogelijke schadelijke stoffen in luiers te doen. De redenen hiervoor:

We hebben geen concrete redenen om aan te nemen dat wegwerpluiers een gevaar vormen voor de gezondheid van baby's. In andere tests van luiers worden af en toe sporen van schadelijke stoffen aangetroffen, maar zelden tot nooit wordt een overschrijding van wettelijke veiligheidsnormen aangetoond.

Het testen op schadelijke stoffen is duur en er zijn honderden potentiële stofjes waarop we zouden moeten testen. Alles testen is onbetaalbaar en maar voor een deel testen geeft wellicht verkeerde informatie.

Hoe werd de Beste Koop bepaald?

De Beste Koop, het predikaat voor de luier met de beste prijs-kwaliteitverhouding, werd gebaseerd op de prijs per luier. Deze prijs werd berekend op basis van de prijs van de grootste verpakking die breed verkrijgbaar was. Deze prijzen werden gepeild in september 2017.

Waar vind ik de resultaten?

Bekijk de resultaten van de test luiers. De resultaten zijn gratis te bekijken voor zowel leden als niet-leden.