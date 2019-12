Test wegwerpluiers

Welke luier is de beste? We zochten het uit door 11 luiers van 10 merken te laten proberen door een panel van in totaal 177 consumenten.

Resultaten van de test

De luiers van Pampers zijn superieur: de 2 soorten die we meetestten, vond het panel duidelijk het beste. Pampers Active Fit is Beste uit de Test met een rapportcijfer van een 8,0. De (iets duurdere) Pampers Premium Protection volgt met een 7,8.

Bumblies, het huismerk van de superunie (onder andere Plus, Coop en Spar) werd Beste Koop, met een score van 7,1. Deze luiers zijn ruim 2,5 keer goedkoper dan die van Pampers en hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maar je hoeft er ook weer niet voor om te rijden, want de luiers van Kruidvat, Jumbo, Albert Heijn, Aldi en Lidl zitten zowel qua prijs als kwaliteit dichtbij de Bumblies.

Update 16-10-2017: De superunie liet ons weten dat Bumblies luiers worden aangepast, en dat de meeste verpakkingen die vanaf eind 2017 in de winkel liggen niet meer dezelfde luiers bevatten als die in onze test. Om verwarring te voorkomen hebben we het predikaat Beste Koop voor deze test ingetrokken.

Als je Pampers te duur vindt, maar ook weer niet de allergoedkoopste luier wilt, dan zijn de luiers van Etos interessant. Deze zijn wat duurder, maar het zijn de enige luiers die volgens onze panelleden die van Pampers benaderen in kwaliteit. Ze scoren een fraaie 7,6.

'Ecologische' wegwerpluiers vallen door de mand. Deze luiers vinden we onderaan de tabel terug. De luiers van Bamboo Nature kunnen zich nog meten met veel goedkopere supermarktluiers, maar de dure luiers van Eco by Naty scoren met afstand het slechtst. Als je gaat voor duurzaamheid, raden we wasbare luiers aan.

Pampers superieur

Wat is de beste luier? Om dat uit te vinden lieten we 177 consumenten een maand lang wegwerpluiers uitproberen. Het antwoord is niet heel verrassend: de luiers van Pampers steken volgens ons panel met kop en schouders boven de concurrentie uit. Pampers Active Fit en Pampers Premium Protection nemen plaats 1 en 2 in. Opvallend is dat de (iets) goedkopere Active Fit luiers beter scoren dan Premium Protection.

Active Fit luiers zijn dan ook Beste uit de Test. De hogere score komt met name omdat minder kindjes last hadden van luieruitslag bij Active Fit dan bij Premium Protection. Bij Pampers Active Fit gaf 82% van de testers aan dat hun kind helemaal geen last had gehad van luieruitslag, en dat was het hoogste percentage in de test. Ook gaven testers Pampers Active Fit een hoger oordeel voor pasvorm & draagcomfort. De Premium Protection luiers lekten wel minder vaak door.

De keerzijde van de hoge testscore is natuurlijk de prijs: luiers van Pampers zijn 2,5 keer zo duur als andere luiers. Je kunt daarbij iets besparen door online maandboxen te kopen, maar Pampers blijven in verhouding heel duur. Er is nauwelijk directe concurrentie voor Pampers, in ieder geval niet in de vorm van een ander A-merk.

Update 16-10-2017: In september 2017 kondigde Unilever aan Zwitsal luiers aan te gaan bieden. Zwitsal luiers zijn in prijs vergelijkbaar met Pampers en een tweede 'A-merk' luiers. We hebben in een kleine aanvullende test Zwitsal luiers vergeleken met Pampers Active Fit.

Huismerken

Naast Pampers kun je kiezen uit huismerken van drogisterijen en supermarkten. De luiers van Etos scoren opvallend goed. Ze komen in de buurt van het testresultaat van Pampers, maar kosten per luier bijna de helft. Ze zijn wel een stuk duurder dan andere huismerkluiers. Opvallend was de hoge score voor luieruitslag. 78% van de testers gaf aan dat hun kind daar met Etos luiers geen last van had gehad en dat is de op één na beste score op dit onderdeel.

Testers waren ook positief over de Woezel & Pip-opdruk. Al had deze ook negatieve kanten: 'De illustraties zijn leuk, maar niet handig als je met potje-training bezig bent en je dochter zegt dat ze de Woezel & Pip-luier aan wil', aldus één van de de testers.

Beste Koop

Pampers zijn de duidelijke testwinnaar, maar bij de strijd om de Beste Koop, ons predicaat voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, is het een stuk spannender. Zo’n 6 luiers (alle huismerken van drogisterijen of supermarkten) zitten heel erg dicht bij elkaar in de buurt, zowel waar het gaat om prijs als om kwaliteit.

De luiers van Kruidvat behaalden van deze groep het hoogste eindcijfer, een 7,3. Maar opvallend: deze luiers zijn bijna 20% duurder dan de directe concurrentie. De huismerkluiers van supermarkten zitten qua prijs allemaal heel dicht bij elkaar. Als je ze koopt in de grootste verpakking van rond de 80 stuks, kosten ze allemaal ongeveer 14 cent per luier.

Bumblies, het huismerk luiers van superunie (onder andere Plus, Hoogvliet, Coop, Spar) haalt van deze luiers het hoogste rapportcijfer, een 7,1 en kreeg daarom het predicaat Beste Koop.

Update 16-10-2017: De superunie liet ons weten dat Bumblies luiers worden aangepast, en dat de meeste verpakkingen die vanaf eind 2017 in de winkel liggen niet meer dezelfde luiers bevatten als die in onze test. Om verwarring te voorkomen hebben we het predikaat Beste Koop voor deze test ingetrokken. De nieuwe Bumblies zijn te herkennen aan het paarse 'magical tubes' logo op de verpakking.

Veel keuze goedkope luiers

In de praktijk is er veel te kiezen als je goedkope luiers zoekt en je hoeft niet om te rijden om luiers met een goede prijs-kwaliteitverhouding te kopen. De luiers van Kruidvat, Superunie, Jumbo, Albert Heijn, Aldi en Lidl scoren allemaal ongeveer even goed en ontlopen elkaar nauwelijks in prijs.

De Aldi houdt haar eer hoog en heeft in absolute zin de goedkoopste luier. Dan zitten we wel op de vierde decimaal achter de komma. Het scheelt allemaal echt heel weinig. Opvallend genoeg is de luier van de Lidl ietsje duurder, maar dat komt vooral omdat die verpakt zijn per 50 stuks.

Ecoluiers geen aanrader

Onderaan de tabel vinden we 2 'ecoluiers' van Bambo Nature en Naty. Dit zijn luiers waarbij wordt geclaimd dat ze op de een of andere manier 'verantwoorder', 'groener' of 'ecologischer' zijn dan andere luiers. Of dit ook echt zo is, hebben we niet kunnen testen. Het is ook vrijwel onmogelijk om dat te doen.

Als je geeft om duurzaamheid zijn er veel aspecten aan wegwerpluiers die van belang kunnen zijn: Wat zit er in? Wat is de herkomst van de gebruikte materialen? Hoe veel broeikasgassen zijn er geproduceerd bij de productie? En hoe slecht is dat alles dan geregeld bij 'normale' luiers? Want ook bij goedkopere luiers vinden we bijvoorbeeld keurmerken. De luiers van Kruidvat hebben het (redelijk strenge) EU Ecolabel. Kortom, het is ontzettend moeilijk om hier goede uitspraken over te doen, zeker zonder aanvullende tests.

Ga je voor duurzaamheid? Kies dan wasbare luiers

Als je gaat voor duurzaamheid, kun je het beste kiezen voor wasbare luiers. Dan produceer je veel minder afval, en ben je uiteindelijk ook goedkoper uit.

Maar zelfs als je voor wasbare luiers kiest, zul je af en toe wegwerpluiers gebruiken. Bijvoorbeeld op vakantie. Zijn deze luiers dan een goed alternatief? De luiers van Bambo Nature kunnen zich wat betreft kwaliteit nog net meten met de veel goedkopere huismerkluiers.

Maar van de (dure) luiers van Eco by Naty laten onze panelleden weinig heel. Zoals een van hen het samenvat: 'Erg slechte luier, zou deze niet aanraden. Voelt als een oude krant'. Dat is duidelijk. Deze luiers zijn duur, niet zo duurzaam als wasbare luiers en dus ook niet goed. We nemen het oordeel van onze tester over en raden ze niet aan.

Testresultaten luiertest

De prijs per luier die wordt getoond is gebaseerd op de grootste normale verpakking die breed (niet alleen online) verkrijgbaar is. Dit is de prijs die is gebruikt voor het bepalen van de Beste Koop.

Merk & type Prijs per luier Testoordeel Pampers Active fit 4 €0,35 8,0 Beste uit de Test Pampers Premium protection 4 €0,39 7,8 Etos Luiers Maxi 4 €0,18 7,6 Kruidvat 4 Maxi €0,16 7,3 Bumblies 4 maxi Luiers €0,14 7,1 * Jumbo 4 Maxi €0,14 6,9 Albert Heijn Maxi luiers 4 €0,14 6,8 Bebino (Aldi) Maxi 4 €0,14 6,8 Toujours (Lidl) 4 Maxi €0,15 6,8 Bambo Nature 4 Maxi €0,32 6,8 Eco by Naty Luiers 4 €0,35 6,0

* De Luiers van Bumblies kregen het predikaat Beste Koop, maar omdat deze luiers zijn aangepasten niet meer dezelfde zijn als in onze test, is dit predicaat ingetrokken.

Resultaten van alle geteste luiers

