Wasbare luiers of wegwerpluiers?

Ken jij ze nog, de gevouwen luierdoeken van vroeger die vastgezet werden met een veiligheidsspeld? Tegenwoordig hebben we meer keuze als het om luiers gaat. Maar behalve voor de populaire wegwerpluier kun je nog steeds voor wasbare luiers kiezen: van (eco)katoen, kunstvezel of zelfs bamboe. Wat is het beste voor je kind, het milieu én je portemonnee?

Wat is het verschil in kosten?

Het feit dat je in één keer een grote uitgave moet doen bij wasbare luiers, schrikt sommige ouders af. Maar dat is niet terecht. In totaal ben je voor een kind gemiddeld zo'n €800 kwijt aan wasbare luiers, waarbij de eerste investering zo'n €400 is. Krijg je meer dan 1 kind, dan ben je per kind voordeliger uit. Van wegwerpluiers gebruik je er minstens 5.300 voordat je kind zindelijk wordt, en dat kost gemiddeld €1310.

Wat je kwijt bent aan luiers, hangt af van de manier waarop je ze gebruikt. Kies je voor wegwerpluiers, dan hebben het merk en het aantal verschoonbeurten invloed op de kosten.

Kies je voor wasbare luiers, dan hangen de kosten af van of je nieuwe of tweedehandsjes gebruikt, hoe heet je ze wast, of je ze wel of niet in de wasdroger stopt, welke wasmachine je hebt en welk wasmiddel je gebruikt.

Milieu Centraal maakte een kostenoverzicht voor wasbare en wegwerpluiers voor een gemiddelde luierperiode van 3 jaar en 2 maanden.

Soort luier Kosten (minimaal - maximaal) Wasbare luier €830 (€490 - €1190) Wegwerpluier €1310 (€680 - €1940)

Let op: kinderen die wasbare luiers dragen, zijn vaak eerder zindelijk dan 3 jaar en 2 maanden. De kosten kunnen dan nog lager uitpakken.

Welke luier is gebruiksvriendelijker?

Wegwerpluiers zijn makkelijk. Als ze vies zijn gooi je ze weg en doe je een nieuwe om. Maar de huidige generatie wasbare luiers zijn niet veel moeilijker. Twijfel je over hoe het precies werkt? Lees dan onze kooptips wasbare luiers.

De voorgevormde wasbare luier, de katoenen inlegger en het overbroekje kun je gewoon wassen. Je hoeft niet eerst de poep uit de luier te spoelen voordat je die in de wasmachine stopt. Door losse inlegvelletjes te gebruiken wordt het vocht doorgelaten en de ontlasting niet. Hierdoor kun je het inlegvelletje met de ontlasting weggooien bij het verschonen en blijven billetjes langer droog.

Je kunt (de onderdelen van) wasbare luiers prima met ander wasgoed laten meedraaien. Let wel op dat je geen wasverzachter gebruikt: katoenen luiers nemen daardoor minder vocht op en babyhuidjes zijn er gevoelig voor. Ook de hoeveelheid extra was is te overzien. Per dag verschoon je gemiddeld 5 luiers. In de eerste 2 levensmaanden zul je per week zo’n 1,5 wasje extra moeten draaien volgens Milieu Centraal. Daarna ongeveer 1 extra wasbeurt per week.

Een wasbare luier droog je gewoon aan de waslijn of in de droger.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team ervaringen en tips over wegwerpluiers en wasbare luiers.

Wat is milieuvriendelijker in gebruik?

In onze enquête over luiers blijkt dat veel ouders zich afvragen of wasbare luiers milieuvriendelijker zijn dan wegwerp. Milieucentraal geeft echter duidelijk aan dat ook als je het wassen, wasmiddel en droger meetelt, wasbare luiers het beste zijn voor het milieu.

Hoeveel scheelt het dan als je wasbare luiers gebruikt? Zelfs als je een wasdroger gebruikt, belasten wasbare luiers het milieu minder dan wegwerpluiers. Wanneer je op 60 graden wast en de droger gebruikt, is de uitstoot van broeikasgassen 1,5 keer lager dan van wegwerpluiers. Nog beter voor je energiekosten en het milieu is drogen aan de lijn. De CO2-uitstoot is dan zelfs 2,5 keer lager. Ook kun je wasbare luiers prima op 40 graden wassen. Het is wel verstandig om te wassen op 60 graden als je kindje ziek is, aan het spugen is, diarree heeft, of bij hardnekkige vlekken.

Waar worden luiers van gemaakt?

Wasbare luiers zijn gemaakt van katoen, bamboe, hennep, fleece of synthetische materialen. Wegwerpluires bevatten houtpulp/papier en superabsorberende korrels van polyacrylaat (SAP-korrels). Deze korrels worden gemaakt van aardolie. Voor de houtpulp zijn bomen nodig en voor het vervaardigen energie. Luiers zijn steeds lichter geworden, waardoor ze minder belastend zijn voor het milieu. Voor de houtpulp/papiervulling kan een merk een milieukeurmerk afnemen van het Nordic Eco label en/of FSC label.

In beide categorieën zijn er overigens verschillende merken (of modellen) met een duurzaamheidscertificering.

Redenen om te kiezen voor wegwerpluiers

Mensen die wegwerpluiers gebruiken en geen wasbare luiers, doen dat om verschillende redenen:

Ze vinden het makkelijker en hygiënischer.

De kinderopvang gebruikt geen wasbare luiers of andere verzorgers willen alleen wegwerp gebruiken.

Ze willen of kunnen de extra wassen niet doen.

Sommige mensen hebben weleens wasbare luiers geprobeerd, maar vinden het te veel gedoe, hadden last van lekken of vonden ze te dik.

Redenen om te kiezen voor wasbare luiers

Ouders die wasbare luiers gebruiken, doen dat met name uit milieuoverwegingen. Bij wasbare luiers gooi je immers alleen de inlegvellen weg. Doe dat overigens niet in de wc, maar in de prullenbak.

Kostenvoordeel. De eerste investering is weliswaar groter, maar over de gehele periode dat je luiers gebruikt bespaar je een flink bedrag ten opzichte van wegwerpluiers.

De verwachting is dat kinderen sneller zindelijk worden.

Sommige kinderen reageren allergisch op wegwerpluiers.

Sommige ouders vinden dat er in wegwerpluiers chemische stoffen zitten die slecht zijn voor hun kind.

Je kunt wasbare luiers in veel leuke stofjes en printjes kopen.

Met wasbare luiers heb je altijd luiers in huis.

