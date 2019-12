Wegwerpluiers: Pampers versus Zwitsal

Test|Lange tijd domineerde Pampers als enige A-merk de luiermarkt. Maar nu is ook producent Unilever in de markt gestapt met luiers van het merk Zwitsal. Wij zochten uit of deze nieuwe wegwerpluiers zich kunnen meten aan Pampers.

Paneltest wegwerpluiers

In de zomer van 2017, enkele maanden voor de introductie van de Zwitsal luiers, voerden we een grote paneltest uit. We lieten 11 soorten wegwerpluiers testen door een panel van 177 consumenten. Pampers Active Fit kwam toen als Beste uit de Test en we concludeerden dat er nauwelijks concurrentie was, in ieder geval niet in de vorm van een ander breed verkrijgbaar A-merk.

Pampers versus Zwitsal

Maar na de publicatie waren er dus ineens Zwitsal luiers. De volledige paneltest herhalen is op korte termijn niet mogelijk, maar we zijn natuurlijk wel erg benieuwd naar de kwaliteit van deze nieuwe luiers. Daarom deden we een kleinere test met 8 consumenten, die de als best geteste Pampers Active Fit en de nieuwe Zwitsal luiers probeerden. De vragenlijst was dezelfde als bij de grote paneltest. We vroegen om een algemeen rapportcijfer, de ervaringen met luieruitslag en doorlekken, en om een oordeel over de volgende aspecten:

Absorptievermogen

Gebruiksgemak

Draagcomfort & pasvorm

Welke luier is de beste?

Zwitsal luiers kunnen zich, op basis van dit kleine onderzoek, redelijk goed meten met de Pampers Active Fit. Gemiddeld geven alle testers hetzelfde algemene rapportcijfer aan beide luiers: een 8,0.

Van de 8 testers gaven er 3 (op basis van hun algemene rapportcijfer) de voorkeur aan de luiers van Zwitsal en 2 aan die van Pampers. De overige 3 testers waren neutraal.

Bij de overige vragen scoorden de Zwitsal luiers elke keer net iets lager dan de Pampers. Zo constateerden 3 van de 8 testers bij de Zwitsal luiers geen luieruitslag, tegenover 4 van de 8 bij Pampers.

Bij de Zwitsal luiers gaf 1 van de testers aan dat haar kleine last had van zware luieruitslag. Bij de Pampers luiers was dit niet het geval. In de grote paneltest scoorde Pampers Active Fit al heel goed op dit onderdeel; dat wordt dus nogmaals bevestigd.

Absorptievermogen en gebruikersgemak

Bij de onderdelen absorptievermogen en gebruiksgemak gaven de testers gemiddeld een iets hoger rapportcijfer aan de Pampers luiers. Deze gaven ook íets minder gevallen van doorlekken.

Draagcomfort en pasvorm

Wat betreft draagcomfort en pasvorm waren de Zwitsal luiers de nipte winnaar. Het verschil was niet groot, de testers vinden beide merken luiers heel goed.

Geur

De Zwitsal-luiers zijn ongeparfumeerd en hebben niet de klassieke ‘Zwitsal lucht’. Wel bevat de verpakking een zogenaamd 'geurbuiltje' met een milde Zwitsal geur. Als je deze geur lekker vindt kun je het builtje bij de luiers of bij de babykleding bewaren.

Een van de testers zei over de Zwitsal luiers dat het fijn was dat ze 'niet zo chemisch ruiken', iets wat de Pampers volgens dezelfde tester juist wel doen.

Prijs

Zowel de Pampers Active Fit als de Zwitsal luiers zijn bijna 2 keer zo duur als luiers van huismerken. De prijs is - zelfs als je ze in een maandbox koopt - rond de €0,35 per luier. Huismerkluiers van supermarkten kosten rond de €0,14.

Conclusie

Zijn de luiers van Zwitsal de moeite waard? Op basis van deze kleine test kunnen ze zich meten met die van Pampers. Vaste gebruikers van Pampers kunnen wellicht eens de nieuwe luiers van Zwitsal proberen. Voor gebruikers van huismerkluiers geldt dat dit nieuwe alternatief ongeveer even duur is als Pampers, en dus ook bijna dubbel zo duur als hun gebruikelijke luiers. Voor hen is Zwitsal dus waarschijnlijk minder interessant.

Zwitsal luiers zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Etos en bol.com.

