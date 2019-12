Cloud-gebaseerde virusscanner

Wat is Panda Cloud AntiVirus?

Panda Software brengt zijn nieuwe cloudgebaseerde beveiligingssoftware uit in twee versies: een gratis en nieuwe, betaalde (Pro) editie. Het verschil tussen deze versies zitten hem in de geavanceerde beschermingsfuncties zoals gedragsanalyse, automatisch updaten van het programma en definities, ondersteuning en het ontbreken van reclame.

Zowel de betaalde als de nieuwe gratis versie beschermen tegen virussen, spyware, rootkits, wormen, trojaanse paarden etcetera. Panda geeft aan dat gebruik van de gratis versie alleen voor persoonlijk en non-profit gebruik is. Panda Cloud AntiVirus Pro kost €30,- per jaar voor 1 licentie. Downloaden van het installatiebestand en eventueel kopen van de software gaat via de webpagina van Panda: http://www.cloudantivirus.com/nl.

Cloud?

De term 'cloud' (Engels voor wolk) is een modewoord dat aangeeft dat software onder andere rekentaken niet zelf (lokaal) uitvoert, maar via het internet (een wolk van computers) de opdracht geeft aan servers om dit te doen. Het resultaat van de rekentaak wordt weer teruggekoppeld. Hierdoor wordt de lokale computer ontlast en dus minder traag.

We hebben enige tijd met Panda Cloud AntiVirus gewerkt. Lees onze bevindingen.

Onze bevindingen met virusscannen via de cloud

Het installatiebestand van de gratis Panda Cloud AntiVirus weegt slechts 237 KB. Zodra het bestand wordt uitgevoerd, begint hij echter de daadwerkelijke programmabestanden te downloaden. Nadat deze binnen zijn, wordt het product automatisch uitgepakt. Hierna wordt gevraagd in welke taal het programma moet verschijnen. Op onze Nederlandstalige Windows 7 testcomputer was Nederlands de standaard voorgestelde taal. Na het bevestigen van de taal doet het programma een voorstel voor de installatielocatie en moet akkoord gegaan worden met de gebruiksrechtovereenkomst van Panda. De installatie duurt zo'n 10 seconden.

Gratis of betaald

Na de installatie vraagt Panda Cloud AntiVirus of je gebruik wil maken van de basisbescherming die gratis is, of de volledige bescherming; het Pro-pakket. Wij kiezen eerst voor gratis (verderop bekijken we ook de Pro-versie). Na installatie zal Panda Cloud AntiVirus in het vervolg automatisch mee opstarten met Windows.

We komen vervolgens aan in het hoofdscherm dat de status van de beveiliging laat zien. Hoewel Panda Cloud AntiVirus zelf periodiek de computer afstruint naar bedreigingen, kun je dat ook handmatig doen met een knop in het hoofdmenu. Een tweede knop kan rapporten laten zien van gedetecteerde bedreigingen. Een derde knop maakt het mogelijk om afgesloten of verdachte programma's weer vrije toegang te geven tot de computer en/of het internet. Door op de knop rechtsonder te drukken, komen we in een beperkt configuratiemenu.

100 MB-schijfbeslag

Op de harde schijf neemt Panda Cloud AntiVirus bijna 100 MB in, en dat vinden we vrij veel voor een programma dat claimt veel via internet te doen en door de fabrikant als 'bijzonder licht' wordt bestempeld. Ter vergelijking: Microsoft Security Essentials uit de laatste test van beveiligingspakketten (DigitaalGids mei) neemt slechts 60 MB in op de harde schijf en is geen cloud-gebaseerde oplossing. Wanneer we echter kijken naar de hoeveelheid intern geheugen die Panda Cloud AntiVirus inneemt, valt dit reuze mee. Bij inactieve stand gaat er slechts 2 MB verloren en wordt en praktisch geen aanspraak gedaan op de processor. Microsoft Security Essentials neemt in deze situatie 34 MB in beslag.

Handmatige scan

Wanneer we een handmatige scan uitvoeren, blijft de belasting op de processor minimaal, maar wordt 22 MB van het interne geheugen ingepikt door Panda Cloud AntiVirus. Ter vergelijking Microsoft Security Essentials heeft hier 107 MB nodig en lichtgewicht beveiligingsprogramma Fortinet heeft slechts 3,6 MB nodig.

Het grote verschil tussen een geheel lokaal werkende scanner en een die grotendeels online functioneert zoals deze van Panda, zit hem in de belasting van de processor. Waar Panda Cloud AntiVirus nauwelijks boven de 2% uitkomt, vreet de best scorende ´klassieke´ beveiligingssoftware uit de laatste test van de DigitaalGids 14% van de processorkracht. Hoe meer processorkracht en intern geheugen wordt gebruikt, des te trager wordt de pc.

Hoe goed Panda Cloud AntiVirus daadwerkelijk de computer beschermt, is niet (goed) te bepalen met een eenvoudige, snelle test. Je hebt verschillende computerplatforms, verschillende soorten bedreigingen en je wilt het ene pakket goed met het andere kunnen vergelijken; een test van 1 pakket zegt niet zoveel (zonder het te kunnen vergelijken met andere pakketten). In de volgende grote test van beveiligingspakketten (begin 2011) zal de beveiligingsgraad van deze softwaredienst wel worden meegenomen.

Wat betreft gebruiksgemak is de gratis versie van Panda Cloud AntiVirus eenvoudig te noemen. Geen toeters en bellen, slechts een klein overzichtelijk hoofdvenster met drie knoppen en een duidelijke statusindicator.

Pro-versie

We hebben naast de gratis versie ook de nieuwe Pro-versie uitgeprobeerd. Dat gaat eenvoudig: de gratis versie kan worden omgezet in de betaalde door een productsleutel in te tikken die je koopt via de website van Panda (à €30). Na het invoeren meldt het programma dat er gecommuniceerd wordt met de server. Hierna is de Pro-versie actief.

Op het eerste gezicht zit er weinig verschil in het hoofdmenu tussen de gratis en Pro-versie. Wanneer we bij de configuratiemogelijkheden kijken, staan hier nieuwe opties bij.

Zo is in de Pro-versie de automatische bescherming van USB- en externe harde schijven een optie die kan worden ingeschakeld. Verder staat de gedragsanalyse nu ingeschakeld, een functie die actief kijkt naar het gedrag van processen en bepaalt of het gedrag kwaadaardig is. Wat we niet zien, maar wel op de achtergrond geactiveerd is, is de upgradefunctie die - zonder dat de gebruiker dit merkt - Panda Cloud AntiVirus Pro bijwerkt tot de laatste versie en voorziet van de laatste bescherming tegen malware.

Systeemprestaties Pro

Een punt (hoewel geen grote verrassing) is dat de Pro-versie iets meer van de systeembronnen inpikt. Dit komt door een uitgebreidere bescherming. Waar de gratis versie in inactieve stand 2 MB intern geheugen innam, zitten we met de Pro-versie al op 25 MB. Bij een handmatige scan vraagt de gratis versie 22 MB geheugen, de Pro-versie vergt 32 MB. Er zit geen verschil in de hoeveelheid harde schijfruimte die de twee versies nodig hebben. Ook de aanslag op de processor is identiek, namelijk minder dan 2%.

Conclusie

Zowel de gratis als de betaalde versie van Panda Cloud AntiVirus zijn eenvoudig in gebruik en vergen minder processorkracht dan andere beveiligingspakketten. Voor een programma dat veel via internet doet, is de hoeveelheid benodigde ruimte op de harde schijf nog vrij veel (bij beide versies evenveel) en is de hoeveelheid intern geheugen tijdens een scan zeker niet weinig te noemen (met name bij de Pro-versie). Panda Cloud AntiVirus kan dus in algemene zin als een redelijk 'lichte' applicatie gezien worden die de pc niet al teveel afremt. Helaas kunnen we op dit moment (nog) niet vertellen hoe goed de software je computer nu beschermt. We nemen de Panda-dienst mee in onze vergelijkende beveiligingssoftwaretest in het voorjaar van 2011 en kunnen je dan meer vertellen.

Pluspunten:

Gratis voor persoonlijk en non-profit gebruik;

eenvoudig in gebruik;

heeft relatief weinig systeembronnen nodig.



Minpunten: