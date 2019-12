Eset Malware Removal Service: review

Conclusie

Met de Malware Removal Service heb je volgens Eset binnen 24 uur een virusvrije, optimaal presterende pc. Onze geïnfecteerde pc werd binnen een uur of 3 opgeschoond, onder andere met gratis software als Eset SysRescue Live en ADWcleaner. Een succes, al werd er niets gedaan dat we niet zelf hadden kunnen doen. Ben je niet zo handig met de pc, dan is de Eset-service het overwegen waard.

Hulp op afstand

We nemen de proef op de som met een pc die besmet is met een virus en terugkerende reclamevensters (adware). Op de website van Eset kun je voor een belafspraak kiezen zodat je zelf niet betaalt voor de belkosten; maar we bellen zelf. We worden direct geholpen en gevraagd om een programmaatje te downloaden waarmee Eset (tijdelijk) de computer op afstand kan bedienen. Heb je geen goed werkende internetbrowser, bijvoorbeeld door een virus, dan kun je het programmaatje via een andere computer op een usb-stick downloaden.

Eset virusscanner nodig?

De expert aan de telefoon kijkt even rond op onze pc, ziet dat er geen Eset-antivirus geïnstalleerd is en vraagt of we ook een antivirus(licentie) van Eset hebben, want die is namelijk nodig. Oei, dat wisten we niet. Toevallig hebben we die liggen. Bij navraag later blijkt dit toch niet nodig. Probeert Eset stiekem hun virusscanner aan te smeren? Of was het een misverstand? Verder met de Removal Service.

Telefonische instructies

De eerste stap die de Eset-medewerker neemt is het verwijderen van de oude virusscanner. Daarna vraagt hij om een lege cd of usb-stick waarop Eset SysRescue Live wordt geïnstalleerd. Met de usb-stick moeten we de computer opstarten. Vanaf dit moment volgen er enkele telefonische instructies, waarmee een uitgebreide virusscan wordt ingeschakeld.

Voor de digibeet kan dit nog wel wat lastig zijn. Het scannen en verwijderen van virussen duurt een tijd, bij ons 45 min. Er wordt gevraagd om terug te bellen als de computer er klaar mee is.

Gijzelvirus: geen hulp met betalen

Het virus waarmee we de pc prepareerden, was een vorm van gijzelsoftware of ransomware. De gebruikte variant versleutelt bestanden (cryptoware). De versleuteling is alleen op te heffen door de criminelen honderden euro's te betalen. Dit is af te raden, maar kan een laatste redmiddel zijn als je geen backup hebt en de data erg waardevol is.

Eset legde ons dit ook uit, maar wilde (uiteraard) niet meewerken aan het betalen van de criminelen. Dat moesten we zelf regelen als we onze data terug wilden. Wel verwijderde Eset het virus zelf, zodat het niet opnieuw zou toeslaan.

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van cryptoware

Advertenties verwijderen

De scan van Eset verwijderde het belangrijkste probleem op onze pc, het gijzelvirus. Nog wel aanwezig zijn ongewilde advertenties en gewijzigde startpagina in de internetbrowser. Internet Explorer wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen en in het configuratiescherm worden ongewenste zaken verwijderd. Met het gratis ScanCircle wordt er bekeken of er ongewenste programma's meestarten met Windows.

Ongewenste startpagina

Na een computerherstart lijkt alles weer in orde, maar de startpagina in onze browser is toch weer teruggezet naar een ongewenste. Na nog enkele minuten instellingen veranderen zegt de Eset-medewerker dat het nu opgelost is. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen we altijd contact opnemen.

Verkeerde klant teruggebeld

Na het verbreken van de telefoonverbinding met Eset gebruiken we de computer eventjes en na een herstart blijkt onze startpagina toch weer aangepast naar een reclamepagina. Even later gaat de telefoon over. Een Eset-medewerker vraagt waarmee hij ons van dienst kan zijn. Wat blijkt, Eset heeft 2 klanten door elkaar gehaald.

Hardnekkig probleem

Nu we Eset toevallig toch weer aan de lijn hebben, vragen we hen nog een keer naar ons browser met reclamepagina te kijken. Nu wordt onder meer met het gratis AdwCleaner nogmaals een poging gedaan de browser weer goed werkend te krijgen. Na een dik kwartier is de pc nu definitief opgeschoond van problemen.

In totaal heeft het ongeveer 2,5 uur geduurd, inclusief de virusscan van 45 minuten zonder telefonisch contact.

Lees meer:

Wat is de Eset Malware Removal Service?

De Eset Malware Removal Service is een dienst die je helpt je computer op te schonen van malware, zoals virussen, browseradvertenties (adware) en andere gerelateerde problemen.

De computer wordt tijdelijk op afstand overgenomen door een Eset-medewerker en af en toe worden er telefonische instructies gegeven.

Inclusief zijn volgens Eset:

Veiligheidscheck t.w.v. €10.

Opschonen van je systeem.

Uitvoeren van beveiligingsupdates.

Verwijderen van malware.

Dit zou moeten resulteren in:

Binnen 24 uur geholpen op afstand.

Virusvrije, optimaal presterende pc.

Verlengde de levensduur van je computer.

De kosten bedragen €45. Hier komen eventueel kosten voor het bellen bij, tenzij je je laat bellen door Eset (belafspraak). De dienst kun je afnemen via de website van Eset.