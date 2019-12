FixMeStick: review

De FixMeStick is een bijzonder virusbestrijdingsprogramma: geleverd op usbstick in plaats van op cd-rom of dvd-rom. Dat heeft meerdere redenen:

er zijn steeds minder pc's met een cd- of dvd-rom station, terwijl iedere pc wel een usb-aansluiting heeft;

de meeste pc's kunnen opstarten (booten) met een besturingssysteem op een usbstick, een stick die op het moment van starten in de pc is gestoken;

kwaadaardige software (malware) maakt zich vaak 'onzichtbaar' bij het starten van Windows. De FixMeStick zou, doordat het draait vanaf de usbstick in een eigen besturingssysteem Debian (een Linux-variant), malware beter kunnen herkennen en verwijderen.

Alleen opruimen

Let wel: de FixMeStick biedt geen continue bescherming tegen allerhande kwaadaardige software; de software-op-stick is alleen bedoeld voor het opruimen van een computervirus; niet het voorkomen van digitale ellende. Dan is €49 toch een hoop geld. En omdat het een fysiek product is dat je bestelt, moet je tot de volgende werkdag wachten op de postbode.

Installatie

De installatie stelt niet zoveel voor. Je start Windows (XP, Vista, 7, 8) en gaat via Deze computer van Windows naar het station van de usbstick. Start op de stick het programmaatje 'Run FixMeStick' (de voertaal is Engels). In een programmavenster krijg je nu de optie om de software op de stick nog even bij te werken. Vervolgens stelt FixMeStick voor de computer opnieuw te starten.

Booten

Bij het opnieuw starten van de pc kan het zijn dat je de computer moet 'helpen' te starten (booten) met het besturingssysteem op de usbstick. Op onze Asuslaptop moesten wij op Esc drukken direct bij het verschijnen van het Asuslogo. Om daarna in het bootmenu aan te geven dat we wilden starten van de usbstick. Andere merken pc's hebben andere toetsen om het bootmenu op te roepen (gebruik de Google zoekterm bootmenu+[laptopmerk] om het op te zoeken).

Binnen enkele seconden is Debian-Linux inclusief FixMeStick gestart.

Daarna gaat vrijwel alles automatisch:

Het programma downloadt de meest recente virusbeschrijvingen (het kan zijn dat je hiervoor even het wifiwachtwoord moet opgeven als de pc draadloos met internet is verbonden). Daarna gaat FixMeStick met zijn drie virusscanners (van F-Secure, Kaspersky en Vipre) de pc diepgaand scannen. De producent van de stick heeft bij het drietal een licentie voor gebruik van 1 jaar geregeld (op maximaal 3 pc's). Het scannen kan gemakkelijk een uur duren. Hierna vertelt de software welke malware en spyware is gekilld of in quarantaine is gezet.

Goed testen

Wil je virusscanners goed testen, dan zul je ze ook op (zeer) nieuwe virussen moeten 'loslaten'. Want een virusscanner onderscheidt zich door ook de allernieuwste virussen te betrappen. De meeste scanners zullen nieuwe virussen pas dagen na hun geboorte als virus herkennen. Daarom moet je bij een serieuze test ook registeren hoe goed de scanner is (was) in het 'voorspellen' van een virus in een set verdachte bestanden (op het moment van testen). Kortom, een ingewikkelde, langdurige klus en daarmee een te grote inspanning voor een eerste indruk van de FixMeStick. Deze eerste indruk geeft dus maar een beperkt beeld.

Conduit killen

Hoe goed de FixMeStick hardnekkige virussen kan verwijderen, kunnen we niet zeggen. Wel hebben we de usbstick gebruikt om te zien of deze Conduit kon uitschakelen, een bekende, hardnekkige browseruitbreiding die meekomt met gratis software en die pcgebruikers al jaren plaagt. Conduit past je standaard zoekmachine aan en toont steeds reclame. Gewoon de-installeren van Conduit is voor gebruikers lastig; bij het starten van Windows installeert de adware zich telkens opnieuw in je browser. Virus-achtig. FixMeStick weet met zijn schoonmaakoperatie dat ellendige Conduit keurig uit te schakelen. Wel moesten we na de schoonmaak nog even aangeven welke zoekmachine wel gewenst is. Op zich lijkt de software dus wel te werken in dit scenario.

Software niet stabiel

FixMeStick blijkt op het moment van bekijken helaas niet stabiel. We hebben FixMeStick op 2 laptops gebruikt:

op de laptop met Windows 8.1 liep FixMeStick bij het scannen telkens vast. Hij werkte wel goed na een complete factory reset van de stick (via 'Settings' in het Windowsprogrammaatje op de stick);

op de laptop met Windows 7 liep FixMeStick ook telkens vast en hielp een factory reset niet.

Zinvol?

Is een virus verwijderen uit een besturingssysteem überhaupt wel de beste methode om van de virusbesmetting af te komen? Beveiligingsexperts van de overheid (onder andere Waarschuwingsdienst.nl) en onafhankelijke adviesbureaus als Certified Secure zeggen dat bij hardnekkige virusbesmettingen je Windows maar het beste opnieuw kunt installeren. Want een serieus virus weet zich goed te verstoppen en kan ieder moment opnieuw toeslaan (mogelijk ongemerkt).

Als je inderdaad kiest voor zo'n compleet Windowsherstel (), moet je hierna direct wel alle updates voor Windows en andere software installeren. En een goede virusscanner natuurlijk. Al met al ben je uren bezig maar je winst is wel een sneller (minder vervuild) en virusvrij besturingssysteem.

Conclusie

De FixMeStick lijkt een innovatie manier om een computervirus op een Windows-pc te bestrijden. Maar de FixMeStick-software is niet stabiel. En belangrijker: je weet niet zeker of de besmetting na de schoonmaak door FixMeStick wel écht goed is opgeruimd. Deze beperking geldt voor alle virusscanners die zeggen virussen te kunnen verwijderen na een besmetting. Beveiligingsexperts adviseren bij serieuze virussen Windows opnieuw te installeren omdat je er dan zeker vanaf bent. Dat vindt de Consumentenbond ook de beste keuze, al is het een vervelende, tijdrovende klus. In dat licht kunnen we een virusverwijderprogramma als FixMeStick niet aanraden.

Wat is de FixMeStick?

Als ondanks een virusscanner kwaadaardige software op de Windows-pc belandt, zijn er verschillende opties. Een is het virus proberen weg te halen uit Windows, zonder Windows helemaal opnieuw te installeren.

Producent PC Diagnostics belooft het laatste, het verwijderen van: virussen, spyware, trojans en rootkits. Bijzonder is dat de verwijdersoftware op een usbstick wordt geleverd.

Deze FixMeStick bevat het besturingssysteem Debian-Linux plus de virusscanners van 3 merken (bij alle drie betreft het een 1-jaargebruikerslicentie) :

Kaspersky;

Sophos;

Vipre;

Doordat de stick met een eigen besturingssysteem werkt kunnen virussen zich minder goed 'verstoppen' in Windows, is de theorie. En zijn ze dus ook beter te verwijderen.

De standaard versie van FixMeStick (€49) kan op 3 pc's worden gebruikt. De Pro-versie (€269) werkt op een ongelimiteerd aantal pc's.

Verschillende Windows versies

De FixMeStick ruimt virussen op in verschillende Windows-versies:

Windows XP;

Windows Vista;

Windows 7;

Windows 8

PC Diagnostics heeft een productpagina waar de usbstick ook kan worden besteld.

Hoe FixMeStick in de praktijk computervirussen bestrijdt lees je in onze FixMeStick review.