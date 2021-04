Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avast Free Antivirus (2021) is de gratis virusscanner van Avast. Net als veel andere gratis antivirus toont Avast advertenties. Zo probeert het je ervan te overtuigen dat je Avast Premium Security (ook door ons getest) moet aanschaffen. Ook promoot het betaalde extra's, zoals Avast VPN, omdat je anders een privacyrisico zou lopen en Avast Cleanup, omdat die de computer sneller zou maken. Voor VPN geldt echter dat dat lang niet voor iedereen nuttig is en computer-optimalisatie programma's hebben überhaupt zelden nut. Voor de firewall vertrouwt het Avast Free Antivirus op die van Windows. Aandachtspunt op privacygebied: Avast verkoopt geanonimiseerde gebruikersdata, bijvoorbeeld over surfgedrag, aan derden. Tijdens het installeren heb je de keuze om je gebruikersdata wel of niet met Avast te delen.