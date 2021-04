Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avira Free Security Suite (2021) is de gratis virusscanner van Avira. In tegenstelling tot Windows Defender, beschermt de scanner wel tegen nepwebsites (phishing). Net als veel andere gratis antivirus toont Avira advertenties. Zo probeert het je ervan te overtuigen Avira Antivirus Pro (ook door ons getest) of Prime aan te aanschaffen. Ook krijg je reclame voor optionele extra's, zoals Avira System Speedup Pro, waarbij je met korting tot een aanschaf wordt verleid. Om tegen phishing te beschermen gebruikt het een browserextensie. Standaard toont deze ook prijsvergelijkingen. Dat heeft weinig met veiligheid te maken en bovendien kloppen ze regelmatig niet. Gelukkig kun je ze wel uitschakelen. Voor de firewall vertrouwt het programma op die van Windows.