Avira Internet Security Suite (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avira Internet Security Suite presteert qua bescherming gelijk aan het geteste Avira Antivirus Pro. Het testoordeel daarvan geldt ook voor Internet Security Suite. Als extra's ten opzichte van Antivirus Pro biedt het een wachtwoordmanager en software-updater. De betaalde Avira-pakketten hebben geen eigen firewall, maar gebruiken die van Windows, wat voor de meesten prima is. De bescherming tegen virussen en andere malware van de betaalde Avira-pakketten is niet veel beter dan die van de gratis Avira-scanner. Het voordeel van de betaalde Avira-scanners is met name dat je van de voor sommigen irritante reclame af bent, die met enige regelmatig wordt getoond in de gratis versie. Op de officiële Avira webite is Avira Antivirus Pro het goedkoopste, maar elders is Avira Internet Security soms goedkoper.