Bitdefender Premium Security (2020)

Van Bitdefender hebben we het pakket Internet Security getest, dat vergelijkbaar presteert als het gaat om bescherming tegen virussen/malware. Zie de testscores bij Internet Security. Premium Security bevat een VPN-dienst, maar dat is niet voor iedereen nuttig, zie consumentenbond.nl/vpn . Premium Security beschermt maximaal 10 apparaten (Windows, Mac, Android), Internet Security 1 tot 5 Windows-computers. Voor Apple-apparaten is een virusscanner niet zo noodzakelijk als onder Windows. Bij Android zijn de bedreigingen aanzienlijker en kun je een virusscanner ovewegen als je veel (onbekende) apps downloadt of extra bescherming tegen phishing wilt. Zie de test op consumentenbond.nl/androidvirusscanners