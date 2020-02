Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

F-Secure Safe (2020) is extra interessant omdat je bij grote interproviders gratis antivirus op basis van F-Secure krijgt: KPN (Veilig), XS4all, en Ziggo (Safe Online) met licentie voor respectievelijk 2, 5 en 1 apparaten. Daarmee is het een alternatief voor andere (gratis) scanners, omdat het geen reclame toont en in tegenstelling tot Windows Defender biedt het wel bescherming tegen nepwebsites (phishing). F-Secure gebruikt de Windows-firewall, met een paar kleine verbeteringen. Andere F-Secure opties: 1) Anti-Virus: mist onder meer blokkering van kwaadaardige websites (zoals phishing-sites). 2) Internet Security: dat alleen voor Windows geschikt is in plaats van voor verschillende apparaten. 3) F-Secure Total: dat aan Safe vooral Freedome VPN toevoegt, maar vergelijkbaar presteert bij de bescherming tegen malware.