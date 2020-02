Kaspersky Security Cloud - Free (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kaspersky Security Cloud Free is de gratis virusscanner van Kaspersky. De software bevat geen eigen firewall of andere extra's. De software bevat reclame voor de betaalde versies (o.a. voor het ook geteste Kaspersky Internet Security) of extra's (VPN, password manager), maar je wordt minder lastiger gevallen dan bij Avast, AVG en Avira.