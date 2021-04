Kaspersky Security Cloud - Free (2021)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kaspersky Security Cloud Free is de gratis virusscanner van Kaspersky. De software bevat geen eigen firewall of andere extra's. De software bevat reclame voor de betaalde versies o.a. voor de betaalde scanner of extra's (VPN, password manager), maar je wordt minder lastiger gevallen dan bij Avast, AVG en Avira. Kaspersky kwam in het verleden in het nieuws omdat de Nederlandse overheid het in de ban deed, in navolging van de Verenigde Staten. Er zou sprake zijn van banden met de Russische geheime diensten. Dit is echter nooit aangetoond. In deze tijd van (dreigende) cyberoorlogen is het goed dat overheden kritisch zijn op buitenlandse software, maar voor de consument ontbreekt een overtuigende reden om Kaspersky te vermijden.