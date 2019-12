Malwarebytes Premium (3)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Malwarebytes Premium is de betaalde beveiligingssoftware van Malwarebytes. Volgens de makers is de betaalde versie - sinds versie 3.0 - een volwaardige vervanger van een virusscanner. Voordat versie 3 van MalwareBytes (Premium) beschikbaar kwam, ging het door het leven als MalwareBytes Anti-Malware en was ook de betaalde versie alleen bedoeld als aanvulling op een andere virusscanner. Wij raden (de gratis variant van) deze software vooral aan als second opinion, naast je virusscanner. Doordat het onderhuids op een andere manier werkt, vindt het soms net andere malware dan een 'gewone' virusscanner. Ook is Malwarebytes goed in het verwijderen van virussen.