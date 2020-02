McAfee Internet Security (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Van McAfee hebben we het pakket Antivirus Plus getest, zie onze vergelijker. In tegenstelling wat de naam doet vermoeden, bevat deze ook een firewall. Internet Security voegt onder meer ouderlijk toezicht (parental controls), antispam en wachtwoordbeheer toe. Zie ons dossier veilig internetten voor een test van wachtwoordmanagers, inclusief deze. Internet Security kan gebruikt worden op een onbeperkte aantal apparaten (Windows, Mac, Android), terwijl Antivirus (zonder Plus-aanduiding) enkel voor 1 Windows-pc geschikt is. Let wel, de bescherming op andere apparaten dan Windows hebben we niet getest. Voor Apple-apparaten is een virusscanner niet zo noodzakelijk als onder Windows. Bij Android zijn de bedreigingen aanzienlijker, maar het belangrijkste blijft hier: je software bijgewerkt houden en apps niet buiten de officiële Google Play Store om downloaden. Voor bescherming tegen malware op Windows-computers geldt de score van McAfee Antivirus.