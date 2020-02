Panda Security Dome Essential (2020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Panda Dome Essential (2020) is de opvolger van Panda Antivirus Pro. Andere Panda opties: 1) Dome Advanced: onder andere, een extra laag ransomwarbescherming en ouderlijk toezicht (parental controls) 2) Dome Complete voegt onder meer wachtwoordbeheer en encryptiesoftware toe. We hebben deze functies niet allemaal getest, maar er zijn goede gratis opties beschikbaar (respectievelijk VeraCrypt en zie ons dossier over veilig internetten voor een wachtwoordmanagertest). 3) Dome Premium voegt VPN en betere technische ondersteuning toe. 4) Panda gratis Antivirus.