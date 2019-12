Veel kinderen hebben een vitamine D- tekort

Nieuws|Vitamine D is een belangrijke vitamine, onder andere voor gezonde botten en tanden. Kinderen lopen een grotere kans op een tekort, daarom adviseert de Gezondheidsraad om ze tot 4 jaar (10 microgram) extra vitamine D te geven uit pilletjes of druppels.

Tekorten

Maar ook oudere kinderen kunnen een tekort aan vitamine D hebben, blijkt uit het onderzoek van het Erasmus MC onder zesjarige kinderen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat ze te weinig buitenkomen - de huid maakt minder vitamine D aan als er weinig zonlicht op valt - of omdat ze een donkere huid hebben. Een donkere huid maakt namelijk minder van deze vitamine aan dan een lichte huid.

Extra vitamine D slikken

Daarom adviseert de Gezondheidsraad mensen met een donkere huid om dagelijks (10 microgram) extra vitamine D te slikken. Ook voor mensen die weinig buitenkomen (dagelijks minder dan een kwartier tot halfuur tussen 11 en 15 uur) geldt dit advies. Hoewel dit advies al sinds 2008 bestaat, weten maar weinig mensen ervan af.

Kindermultivitaminen

Wel geven veel ouders hun kind een speciale kindermultivitamine. Helaas zit in de meeste van deze pilletjes en gummiebeertjes te weinig vitamine D voor veel kinderen, bleek al uit ons onderzoek naar multivitamines voor kinderen.

En dat terwijl er onnodig veel van de andere vitamines in deze supplementen zat. Daarom is het verstandiger een supplement te kiezen met alleen de vitamines die echt nodig zijn. Welke dat zijn zie je in de Vitaminenwijzer waarin je kunt zien wie welke vitamines nodig heeft.