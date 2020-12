B12 is een aandachtspunt voor veganisten en ouderen

Kans op een vitamine B12-tekort

Verminderde inname

Wie weinig of geen dierlijke producten eet, krijgt minder vitamine B12 binnen. Bij vegetariërs die genoeg zuivel en eieren eten, hoeft dat geen probleem te zijn. Veganisten eten volledig plantaardig. De Gezondheidsraad adviseert hen daarom een vitamine B12-supplement te gebruiken.

Verminderde opname

Ouderen hebben ook een kans op een tekort. Bij ouderen neemt de productie van maagzuur af. In maagzuur zit het eiwit Intrinsic Factor. Intrinsic Factor is noodzakelijk voor de opname van vitamine B12. Minder maagzuur zorgt zo voor een verminderde opname.

Verder werken sommige geneesmiddelen een tekort in de hand. Zoals langdurig gebruik van het diabetesmedicijn metformine en sommige middelen tegen opkomend maagzuur (protonpompremmers).

Klachten bij een tekort

Vitamine B12 speelt onder andere een rol bij de werking van het zenuwstelsel. Daarom kan een tekort zorgen voor tintelingen, gevoelloosheid en spierzwakte in de armen en benen. Ook je geheugen gaat achteruit. Soms onterecht voor dementie aangezien. Het geheugen herstelt zich weer bij een normale B12 waarde.

Door een tekort kan ook bloedarmoede ontstaan. De belangrijkste klacht hierbij is vermoeidheid. Ook bleek zijn, duizeligheid en hoofdpijn zijn symptomen.

Krijg je snel een tekort aan vitamine B12?

Dat valt wel mee. Vitamine B12 hoort bij de vitaminen die in water oplosbaar zijn. Normaal gesproken plas je het teveel aan wateroplosbare vitaminen direct uit. De uizondering is vitamine B12. Het lichaam legt een voorraadje aan in de lever.

De voorraad van zo’n 2 tot 5 milligram is genoeg om maanden tot enkele jaren op te kunnen teren. Een tekort in het lichaam ontstaat dus niet van de ene op de andere dag. Eerst maak je de voorraad op.

Het advies bij een tekort

Bij ouderen is het oplossen van een tekort via de voeding niet mogelijk. De opname is verstoord. Het is handig een arts in te schakelen bij het vermoeden van een tekort. Op goed geluk een hoge dosis B12 slikken is niet verstandig.

De arts schrijft waarschijnlijk injecties of tabletten met vitamine B12 voor. De dosis is dan hoog bij tabletten ruim 300 keer hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Een fractie daarvan neemt je lichaam op. Dit is genoeg om B12 weer aan te vullen.

Veganisten en strikte vegetariërs voorkomen een tekort met een normaal B12-supplement. Een extreem hoge dosering is niet nodig. Denk je een tekort te hebben? Laat dit dan vaststellen door een huisarts.

Alles wat je verder moet weten over B12