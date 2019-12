Doses in kindervitamines erg hoog

De Consumentenbond bekeek de etiketten van 15 multivitamines voor kinderen vanaf 3 jaar. Daaruit blijkt dat er vaak onnodig veel vitamines in zitten. Hoewel de meeste kinderen helemaal geen tekort hebben aan vitamines, nemen ouders vaak toch het zekere voor het onzekere. De gedachte 'baat het niet, dan schaadt het niet', gaat echter niet op; te veel vitamine A of foliumzuur uit vitaminepillen kan schadelijk zijn voor kinderen. De gummies van Optimax en Roter bevatten bijvoorbeeld ruim 200% van de aanbevolen hoeveelheid foliumzuur (vitamine B11) voor kinderen tot en met 3 jaar. Daarmee zitten ze op de maximumgrens van wat nog veilig is. Een hogere dosering kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. Met vitamine D, een vitamine die kinderen tot 4 jaar juist extra nodig hebben, zijn fabrikanten minder scheutig. In diverse producten zit slechts 5 microgram, terwijl de Gezondheidsraad 10 microgram adviseert om botproblemen te voorkomen.

Fabrikanten houden zich met de etiketten aan de huidige regels. Het is namelijk verplicht om te refereren aan de behoefte voor volwassenen. Echter, de ADH voor jonge kinderen ligt vaak de helft lager. Bart Combeé, directeur Consumentenbond: 'Als een product speciaal bedoeld is voor kinderen, moet ook rekening worden gehouden met de voedingsadviezen voor kinderen. Je kunt niet van ouders verwachten dat ze zelf met de rekenmachine aan de slag gaan.' Alleen Davitamon vermeldt op de verpakking dat de ADH is afgestemd op volwassenen. De Consumentenbond vraagt het ministerie voor alle vitamines een referentiewaarde voor kinderen vast te stellen.

