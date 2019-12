Extra vitamine D riskant bij te weinig calcium

Wie voldoende gevarieerd eet, heeft in principe geen voedingssupplementen nodig. Voor vitamine D ligt dit anders: sommige mensen lopen risico op een tekort. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium in het lichaam opgenomen wordt. Calcium is nodig voor een sterk gebit en stevige botten en voor een goede werking van zenuwen en spieren. Ook voor de stolling van je bloed en het transport van andere mineralen in het lichaam is calcium belangrijk. Calcium zit in melk en melkproducten, kaas, groente, noten en peulvruchten. Vitamine D zit in vette vis, eieren en wordt toegevoegd aan margarine. En dankzij zonlicht maakt ons lichaam zelf vitamine D aan. Kom je weinig buiten, dan loop de kans te weinig vitamine D aan te maken. Ook kinderen, zwangere vrouwen en ouderen zijn risicogroepen. Voor die mensen adviseert de Gezondheidsraad dan ook een vitamine D supplement. Bij twijfel kun je deze snelle check doen.

Uit het onderzoek van de Belgische universiteit blijkt dat hoge doseringen vitamine D nadelig zijn als je te weinig calcium binnenkrijgt. Vitamine D zorgt ervoor dat het calciumgehalte in het bloed op peil blijft. Mocht je voeding te weinig calcium bevatten, dan haalt vitamine D die uit de calciumreserve in je botten. Die daardoor juist zwakker worden. Wie een vitamine D supplement gebruikt voor sterkere botten, doet er dus goed aan om daarnaast voldoende calcium binnen te krijgen, zo nodig via een supplement.

Bron: VoedingNu.nl