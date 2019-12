Vitamine K-supplement goed tegen botverlies

Postmenopauzale vrouwen verliezen extra botmassa omdat ze minder oestrogeen aanmaken. Hierdoor neemt de kans op osteoporose toe. Van vitamine D en calcium is bekend dat ze belangrijk zijn voor het bot, nu lijkt er ook bewijs voor een dergelijk effect van vitamine K. Aan de Nederlandse studie namen 244 postmenopauzale vrouwen deel: de helft van het slikte dagelijks een placebo, de andere helft slikte dagelijks een supplement met 180 microgram (µg) vitamine.

Menaquinone-7

Het ging om een specifieke vorm van vitamine K2, menaquinone-7 (MK-7). Na drie jaar bleek de vitamine K2-groep een betere botdichtheid en een betere botsterkte te hebben dan de placebogroep. Of extra vitamine K ook gunstig is voor de botdichtheid van andere doelgroepen, moet nog verder onderzocht worden.

Overigens moeten mensen die bloedverdunners of antistollingsmiddelen oppassen met supplementen die meer dan 100 µg vitamine K bevatten, en het gebruik van dergelijke supplementen overleggen met hun arts.