Vitamine D-advies onbekend

Nieuws|Hoewel veel mensen voedingssupplementen slikken, kan de kennis over de supplementen wel wat beter. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat de Gezondheidsraad sommige mensen aanraadt om extra vitamine D te slikken, naast de vitamine D die ze vanuit hun voeding al binnen krijgen.

Dit blijkt uit een enquête van het Vitamine Informatie Bureau onder bijna 2500 volwassenen. Vitamine D is een belangrijke vitamine voor de groei en de stevigheid van de botten en tanden. Deze vitamine zit bijvoorbeeld in vette vis, eieren en margarines, maar wordt ook in het lichaam zelf aangemaakt onder invloed van zonlicht.

Mensen die weinig zonlicht zien, een donkere huidskleur hebben of gesluierd zijn hebben meer vitamine D nodig. De Gezondheidsraad adviseert de volgende bevolkingsgroepen ook aan om vitamine D-supplementen te slikken:

kinderen;

vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;

vrouwen boven de 50;

mannen boven de 70;

mensen die in een verpleeghuis wonen

mensen die osteoporose hebben.

De aanbevolen dosis verschilt per doelgroep.

Lees meer over de dosering van vitamine D.

Bron: Vitamine Informatie Bureau