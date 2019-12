Voedingssupplementen verdacht

Een paar jaar geleden rees op grond van bevolkingsonderzoek het vermoeden dat, anders dan verwacht, extra vitamine E de kans op prostaatkanker niet verkleint maar vergroot. De onderzoekers raadden daarom aan te stoppen met extra vitamine E. Hun huidige bevinding, gepubliceerd in Journal of the American Medical Association (JAMA), is dat de mannen die dat advies hebben opgevolgd toch vaker prostaatkanker vertonen dan de mannen die van begin af aan geen extra vitamine E slikten. Opmerkelijk is wel dat mannen die een combinatie van vitamine E en selenium slikten geen verhoogde kans op prostaatkanker liepen.

Meer supplementen met schadelijk effect

Volgens een ander onderzoek, onder een kleine 40.000 vrouwen uit de Amerikaanse staat Iowa, lopen de gebruikers van ijzersupplementen en multivitaminen een grotere kans om te sterven dan niet-gebruikers. (zie: Archives of Internal Medicine, 2011)

Al ouder is de bevinding van Finse onderzoekers dat roken en het slikken van extra caroteen (pro-vitamine A) het risico op kanker verhoogt. Een experiment dat de vermeende heilzame werking moest aantonen is voortijdig gestopt om reden van de sterke stijging in kankergevallen.

Het is ook bekend dat bepaalde voedingsupplementen behandelingen tegen kanker kunnen dwarsbomen. Zo kun je beter niet extra foliumzuur slikken als je chemotherapie ondergaat. Ook bepaalde visvetzuren kunnen het effect van chemotherapie verkleinen. Het is daarom van groot belang dat kankerpatiënten hun voeding en voedingssupplementen bespreken met hun specialist en de oncologisch diëtist.