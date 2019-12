Waarschuwing voor supplementen met DMAA

De waarschuwing van de nVWA is met name gericht op sporters. Producten die DMAA (dimethylamylamine, methylhexanamine of geranamine) bevatten worden namelijk vaak verkocht als voedingssupplementen via webshops die gespecialiseerd zijn in fitness/bodybuilding- of afslankproducten. DMAA kan effecten hebben op bloedvaten en de hartslag en wordt vaak in combinatie met cafeïne aangeboden. Een veilige consumptiehoeveelheid van DMAA is niet vastgesteld. DMAA is een stimulerend middel en staat op de lijst met verboden stoffen van de dopingautoriteit.

Controleer de verpakking of er DMAA in het product aanwezig is. Dat kan op de volgende manieren vermeld staan:

DMAA

1,3-dimethylamylamine

dimethylamylamine

methylhexanamine

4-methyl-hexaan-2-amine

4-methyl-2-hexaanamine

4-methyl-2-hexylamine

2-amino-4-methylhexaan

1,3-dimethylpentylamine

geraniumextract

geranamine

Op dit moment worden producten in verschillende EU-landen, waaronder Nederland, gecontroleerd en zo nodig uit de markt gehaald.

Meer informatie voor consumenten: www.vwa.nl of (0800) 04 88.

Bron: nVWA