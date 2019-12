Zink effectief tegen verkoudheid

Wetenschappers bestudeerden de resultaten van 15 studies waaraan in totaal 1360 mensen deelnamen. Daaruit bleek dat mensen die binnen 24 uur na de eerste symptomen van verkoudheid zinktabletten of zinksiroop innamen, minder last van hun verkoudheid hadden. Ook werd de duur korter.

De onderzoekers vermoeden dat zink het immuunsysteem versterkt en dat het voorkomt dat bacillen via het slijmvlies in de neus belanden. Uit laboratoriumtests zou daarnaast blijken dat bacteriën zich door inname van zink niet langer vermenigvuldigen.

Het is nog niet bekend welke dosis het effectiefst is en hoe vaak en hoe lang zink ingenomen moet worden. Langdurig preventief slikken is geen goed idee: in grote hoeveelheden kan zink giftig zijn.