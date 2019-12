Alcoholvrije gin-tonic geproefd

Voor alle fans van gin-tonic die nuchter willen genieten is er nu alcoholvrije gin-tonic: The Duchess 0,0% gin & tonic . Het is te koop bij de grotere Albert Heijns en online. Lijkt het een beetje op het echte spul en hoeveel suiker zit erin? Wij proefden het en bekeken de ingrediënten.

Wat is het?

Het is een caloriearm tonic-drankje. Het bestaat voornamelijk uit koolzuurhoudend water en rietsuiker.

Wat zit erin?

Als smaakmakers zitten er kruidenextracten in, zoals jeneverbesextract. Dat is een belangrijke smaakmaker die ook wordt gebruikt bij het stoken van gin. Overige smaakmakers zijn sinaasappelzeste (zeste is het aromatische deel van de schil), piment, kardemom, kruidnagel, en steranijs.

Ook bevat het drankje voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), de zoetstof stevia, aroma en kinine. Kinine zorgt voor de bittere smaak in tonic.

En proeven maar!

Het eerste dat de meerderheid van de 27 proevers opvalt is de verpakking. Prachtig! Maar is de inhoud net zo veelbelovend?

De meningen zijn verdeeld. Eén derde van de proevers vindt het vies, één derde vindt het lekker en één derde vind het niet lekker maar ook niet vies.

Volgens de deelnemers smaakt het vooral naar citroen/limoen en frisdrank zoals 7up. Een aantal proevers neemt ook een (aangenaam) bittertje waar.

De niet-liefhebbers

‘De nasmaak is niet lekker en het ruikt naar een schoonmaakmiddel', laat een niet zo enthousiaste proever weten. Een andere proever doet er nog een schepje bovenop: ‘De geur van deze gin-tonic doet me denken aan de wachtkamer van de dokter’. Deze opmerking blijkt in lijn met de mening van weer een andere deelnemer: ‘Dit smaakt naar medicijnen’.

De liefhebbers

‘Heerlijk bittere en frisse smaak!’ laat een liefhebber weten. ‘Smaakt prima. En met een ijsklontje en een schijfje limoen is het een prima alternatief voor alcoholische drank’ zo vindt ook een andere enthousiaste proever.

Lijkt het op Gin & Tonic?

Pakweg een vijfde van de proevers vindt dat het op gin-tonic lijkt. Niet zo’n hoge score dus. De producent beschrijft het drankje ook als fris en aromatisch. Dit wordt wél door meer dan de helft van de proevers onderschreven. En een ruime meerderheid vindt het verfrissend.

Voor herhaling vatbaar?

Niet echt. Slechts 5 van de 27 proevers zou het drankje vaker willen kopen: ‘Niet lekker en te duur,’ ligt een proever toe. Een enkeling is wel in voor een vervolgaankoop: ‘Dit smaakt lekkerder dan bijvoorbeeld alcoholvrije wijn’. Een andere proever laat weten: ‘Een lekker drankje voor de BOB'.

Een ‘4-pack’ The Duchess 0,0% gin & tonic kost €5,99.

Hoe gezond is dit drankje?

Omdat er geen alcohol inzit is het een stuk gezonder dan echte gin-tonic. Wel is er suiker toegevoegd. Per flesje krijg je zo’n anderhalf suikerklontje binnen, maar dat is een stuk minder dan in gewone tonic. Ter vergelijking: in een longdrinkglas tonic zitten 6 suikerklontjes. Naast suiker bevat de alcoholvrije gin-tonic ook de zoetstof stevia.

Met de calorieën valt het mee. Een flesje (275 ml) bevat net geen 40 kilocalorieën. Ter vergelijking: een longdrinkglas (250ml) tonic bevat 95 kilocalorieën. Een echte gin-tonic bevat door de alcohol uit de gin nog meer calorieën.

