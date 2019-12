Test|In 2015 bleek dat sushi in all-you-can-eat restaurants vaak niet vers was en onhygiënisch bereid werd. Maar hoe zit het bij bezorg-sushi? In 2017 onderzochten we 20 bezorg-sushirestaurants.

Hoe hygiënisch is bezorg-sushi?

Een derde van de bezorg-sushi uit onze test blijkt onder de maat. Opvallend is dat vooral hygiëne slecht scoort. Zo troffen we bij 2 restaurants de poepbacterie E. coli aan.

Bijna de helft van de restaurants laat op hygiënegebied steken vallen. Het kan zeker geen kwaad om iets vaker een schone snijplank te pakken of handen te wassen.

Hoe vers is bezorg-sushi?

Met de versheid van de onderzochte sushi was het beter gesteld dan met de hygiëne. Toch scoorden er 3 restaurants ver onder de maat. De overige bezorgrestaurants werken met redelijk tot zeer verse vis.

De beste sushi

De meest verse en hygiënisch bereide sushi vonden we bij SushiPoint in Leiden. Deze sushi was dik in orde en kreeg als rapportcijfer een 9,6. In Breda was ook goede Sushi te vinden bij Sumo sushi express en Mr Sushi & Miss Wok. Beiden scoorden goed op versheid en hygiëne en kregen als rapportcijfer een 9,1.

De Sumo sushi express in Groningen scoorde helaas niet zo goed als de vestiging in Breda. Door gebrekkige hygiëne kreeg het restaurant daar maar een zeer krappe voldoende.

De slechtste sushi

Naast de beste kwam ook de slechtste sushi uit de test uit Leiden. De sushi van bezorgrestaurant Sushi Time was én niet vers én zeer onhygiënisch bereid. Sushi Time scoorde hiermee als eindcijfer een 2,5.

Ook in Groningen bleek niet alle sushi vers: Cafetaria Floresstraat kreeg een 3,4 als rapportcijfer en restaurant Okami een bedroevende 2,8. Bij Okami was het lage cijfer puur te wijten aan de dramatische hygiëne, de vis was namelijk wel vers. Zonde.

Bij Cafetaria Floresstraat was het juist precies andersom: de hygiëne was in orde maar de vis verre van vers…

Wat en waar hebben we getest?

We onderzochten 20 bezorg-sushirestaurants uit de volgende 5 steden:

Amersfoort

Breda

Groningen

Leiden

Rotterdam

Hierbij zaten ook een aantal sushiketens zoals ‘SushiPoint’ en ‘Sumo sushi express’ Bij elk restaurant bestelden we op 2 verschillende dagen 4 soorten sushi. Om te achterhalen of de sushi wel vers was en of het hygiënisch bereid was werd het in een lab onderzocht op bacteriën. Bij ieder bezorgrestaurant kochten we de volgende sushi’s:

California maki (rijstrolletje met krab en avocado)

Maguro nigiri (rijst met tonijn)

Sake maki (rijstrolletje met zalm)

Tamago nigiri (rijst met ei)

Benieuwd welke andere bezorg-sushirestaurants lof verdienen en welke juist niet? Lees dan het hele artikel uit de Consumentengids (pdf, alleen voor leden).

Lees ook: