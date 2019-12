Test: Braadworsten en saucijzen

Let op!

Let op! Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.

Video

Hoe hebben we de worsten precies onderzocht? In deze video kun je zien hoe het er in het laboratorium aan toe ging.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Wat & hoe

7 braadworsten en 5 saucijzen van varkens- en/of rundvlees zijn onder onze microscoop terechtgekomen. We hebben gekeken naar:

Bindweefsel (zenen en pezen), dit is een maat voor de kwaliteit van het vlees.

Zetmeel; in grote hoeveelheden een goedkoop opvulmiddel.

Versheid, bacteriegroei en vriesschade zeggen iets over de versheid van het vlees.

Daarnaast hebben we ook kritisch gekeken naar keurmerken die ons iets vertellen over dierenwelzijn.

De resultaten

De worsten mogen van een afstandje dan wel op elkaar lijken, de verschillen zijn groot. Soms is de kwaliteit van de worst zelfs twijfelachtig te noemen.

In supermarktworst zitten veel meer ingrediënten dan nodig zijn. Een traditionele worst bevat mager varkensvlees, spek en kruiden. Wij vonden ook water, veel zetmeel en suiker in sommige worsten.

Meer vlees betekend niet automatisch een beter kwaliteit. Sommige worsten bevatten wel heel veel bindweefsel .

Een verse worst is niet altijd vers:

In sommige worsten vonden wij vriesschade. Een deel van het vlees bleek bevroren te zijn geweest.

Bij 5 worsten zagen we zo veel bacteriën dat ze niet echt meer vers te noemen zijn.

Wil je weten welke worst je het beste op de barbecue kunt leggen? Lees dan het hele artikel in de Gezondgids van juli 2015 (pdf, voor leden)

Bekijk ook: