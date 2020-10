Geproefd: Americain spread met jackfruit

Albert Heijn verkoopt sinds kort een vegan alternatief voor filet americain. Dat is minder milieubelastend en diervriendelijk. Maar is het ook lekker? We proefden de Americain spread en onderzochten hoe gezond het is.

Hoe smaakt het?

De smaak doet denken aan mayonaise of frietsaus. Het is best lekker gekruid en een beetje zoet. Prima op een cracker of broodje. Of om groente in te dippen. De structuur is lobbig en erg korrelig, daar moet je van houden. Op filet americain lijkt het in het ieder geval nauwelijks.

Wat is het?

Het is een vegan variant van filet americain. Gemaakt met 51% jackfruit. Dat is een van oorsprong Indiase vrucht. Jackfruit heeft een vlezige draderige structuur en neemt makkelijk andere smaken op. Een bakje van 130 gram kost € 2,50. Dat is iets duurder dan de vleesvariant van hetzelfde Albert Heijnmerk (€2,49 voor 150 gram).

Voedingswaarde

De spread heeft een gezonde samenstelling. Het bevat nauwelijks verzadigd vet en een bescheiden hoeveelheid zout. Daarmee is het gezonder dan filet americain van vlees. Bovendien heeft het niet de gezondheidsnadelen van het eten van rood vlees of bewerkt vlees.

Daar staat wel tegenover dat het geen goede bron van eiwitten is. Ook bevat het geen ijzer of vitamine b12. Dat zijn (voedings)stoffen die van nature in vlees zitten.

Minder zout

De spread bevat 1 gram zout per 100 gram spread. Dat is de helft minder dan in filet americain. Te veel zout eten kan de bloeddruk verhogen en vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Broodbeleg met weinig zout is beter voor de gezondheid.

Veel vet

De spread bestaat voor ruim een kwart uit vet. Dat is iets meer dan in filet americain. Maar het gaat wel om overwegend gezonde onverzadigde vetten. Deze komen uit plantaardige olie (raapolie en zonnebloemolie).

In de spread zit ook wat ongezond verzadigd vet, maar minder dan bij filet americain. In de jackfruit spread zit 2.2 gram ongezond vet per 100 gram. Filet americain bevat ongeveer het dubbele.

Nauwelijks eiwit

In tegenstelling tot filet americain bevat de spread nauwelijks eiwit. Jackfruit is qua voedingswaarde dan ook geen volwaardige vleesvervanger. Ook omdat er geen ijzer of vitamine b12 inzit. Als je niet veganistisch eet is dat geen probleem. Dan loop je geen risico op een tekort aan deze stoffen.

Calorieën

Het hoge vetpercentage zorgt voor best wat calorieën. De spread bevat 275 kilocalorieën per 100 gram. Dat zijn 55 kilocalorieën per portie van 20 gram op een boterham. Dit is vergelijkbaar met 50 kilocalorieën per portie filet americain.

Albert Heijn zegt op de verpakking dat een portie 10 gram is. Maar dat is ongeveer genoeg voor een toastje.

Toegevoegd suiker

De spread bevat wat meer koolhydraten en suiker dan filet americain. Dit komt doordat het agavesiroop en suiker bevat. Jackfruit bevat van zichzelf (afhankelijk van de rijpheid) nauwelijks suiker.

Toevoegingen

Net als filet americain bevat deze spread heel wat toevoegingen. Zoals antioxidanten en conserveermiddel. Om de kleur van filet americain te benaderen zijn caroteen (oranje kleurstof) en paprikaconcentraat toegevoegd. Maar ietsje minder kleurstof had geen kwaad gekund, de spread is fel oranje.

Verpakking & duurzaamheid

De verpakking is recyclebaar (weggooien bij plastic afval)

Keurmerken: vegan

