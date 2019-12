Geproefd: chips van misvormde groente

Bij Albert Heijn XL vind je ‘Buiten Beentjes chips’ in de smaken paprika en ui. Het wordt gemaakt van ‘misvormde’ groenten die anders worden weggegooid. Mooi initiatief, maar hoe smakelijk en gezond zijn deze chips? We proefden beide varianten en keken naar de voedingswaarde.

Wat vonden we van de smaak?

Uienchips: 'te sterk van smaak'

De uienchips bestaat voor 80% uit uien. Dat is sommige proevers een beetje te veel van het goede. ‘Dit is echt té sterk van smaak’ licht een proever toe. Anderen kunnen het juist wel waarderen en vinden het lekkerder dan de paprikavariant. ‘Erg geschikt voor bij de nasi’ aldus een fan. Een zakje van 70 gram kost €1,66.

Paprikachips: 'mist de dooreetfactor'

Met de smaak zit het wel goed. De proevers vinden het best lekker en waarderen de bite. Al mist de ‘dooreetfactor’, die zo kenmerkend is voor chips. Maar dat is misschien juist wel positief. Verder smaakt het een beetje zoetig en proef je vooral veel rookaroma. Een zakje van 70 gram kost €1,66.

De paprikavariant bestaat voor 60% uit paprika. Tenminste, dat staat op de verpakking. Vreemd, want uit de volgorde van de ingrediënten is op te maken dat er voornamelijk tapiocazetmeel in zit (eerst genoemde ingrediënt).

In reguliere paprikachips zit trouwens vaak helemaal geen paprika, alleen een beetje paprikapoeder en veel kleurstof.

Is groentechips eigenlijk gezond?

Groentechips klinkt gezond, maar dat valt tegen. Zo zit er erg veel zout in. Qua calorieën en vetgehalte zijn de groentechips vergelijkbaar met varianten van light chips. De Buiten Beentjes vallen niet in de Schijf van Vijf en dragen ook niet bij aan je dagelijkse portie groente.

Veel zout

De groentechips smaakt niet erg zout, maar is het wel. Per 100 gram zit er 2 gram zout in. In gewone chips is dat minder: 1,3 gram. De aanbevolen maximum hoeveelheid zout per dag is 6 gram. Met een schaaltje groentechips zit je al gauw op 0,8 gram.

Minder vet en calorieën

Ongeveer een vijfde van de groentechips bestaat uit vet. Dat is minder dan in gewone chips, daarin zit zo’n 30% vet in. Dat scheelt wat aan calorieën. Een schaaltje (40 gram) groentechips bevat zo’n 188 kilocalorieën. Een schaaltje gewone chips 217.

Veel koolhydraten

De chips bevat veel tapiocazetmeel, dat bestaat voornamelijk uit koolhydraten. Tapioca is ook het hoofdingrediënt van kroepoek, daar lijkt de chips qua uiterlijk en bite dan ook op. De Buiten Beentjes bestaan voor 70% uit koolhydraten. Gewone chips bestaat voor ongeveer 50% uit koolhydraten, afkomstig uit aardappel.

Minder groente verspillen

De chips is gemaakt van Nederlandse uien en paprika’s die door een ‘schoonheidsfoutje’ anders worden weggegooid. Dat we deze groente nu niet verspillen is natuurlijk winst. Maar je kunt je ook afvragen wanneer we groente als misvormd moeten zien. Als consument kun je gaan voor de mooiste uien en knapste paprika’s. Maar als je de minder mooie varianten niet uitsluit wordt er uiteindelijk minder weggegooid.

Wil je proberen om minder groente te verspillen? Bekijk onze tips tegen voedselverspilling.

