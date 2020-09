Geproefd: De Branders pindakazen

Hoe smaakt het?

Na het smeren van een boterham stellen de stoer ogende potjes toch wat teleur. Een weinig bijzondere smaak. En op de structuur na zijn er onderling weinig noemenswaardige verschillen.

De donker gebrande & grofgemalen variant ruikt erg lekker, maar is ook vrij droog. De licht gebrande & fijngemalen ruikt minder sterk naar pinda’s, maar is wel lekker smeuïg. De medium gebrande & lichtgemalen variant zit er qua smaak, geur en structuur tussenin.

Al deze pindakazen zijn lekker, maar minder spannend dan verwacht. Vooral van de donker gebrande (dark roasted) variant hadden we meer smaak verwacht.

Wat is het?

Calvé introduceerde 3 nieuwe pindakaasvariaties onder de merknaam ‘De Branders’. “Voor de echte fijnproever”, aldus Calvé. De pindakazen verschillen in de mate waarin de pinda’s zijn gebrand en gemalen:

Donker gebrand & grofgemalen

Medium gebrand & lichtgemalen

Licht gebrand & fijngemalen

Ter vergelijking: volgens de fabrikant zit reguliere Calvé pindakaas qua 'roostergraad' tussen medium- en donker gebrand in.

De potjes kosten € 2,49 (210 gram). Dat is flink duurder dan de gewone Calvé pindakaas (€2.99 per 350 gram). Bovendien zijn deze hippe potjes alleen in een kleine variant verkrijgbaar. Vergelijk je de kiloprijs met de grootse pot reguliere Calvé pindakaas dan is het bijna 2 keer zo duur.

Gezonde pinda’s

Pinda’s zitten vol gezonde stoffen zoals vezels, onverzadigde vetzuren en vitamines. In de basis is pindakaas dus gezond. En een makkelijk manier om het aanbevolen handje noten per dag binnen te krijgen. De Branders voegen wel zout en gehard palmvet toe. Dat maakt het minder gezond. Deze pindakazen passen dan ook niet in de Schijf van Vijf. Lekker voor af en toe dus.

Voedingswaarde gelijk aan gewone Calvé pindakaas

Qua voedingswaarde verschillen ze weinig met de ‘gewone’ Calvé pindakaas. Grootste verschil is dat ze een iets hoger percentage pinda’s (circa 90% versus 85%) bevatten. Qua zoutgehalte zijn ze allemaal vergelijkbaar: ruim een halve gram per 100 gram pindakaas. Er zijn geen suikers toegevoegd.

100% pindakazen

Als je echt voor gezond wilt gaan kun je het beste 100% pindakaas kopen. Daar zitten geen ongezonde toevoegingen in. Albert Heijn verkoopt deze nu ook in knijpzakjes (€2,49 per 120 gram). Die je als snack kunt meenemen of over je havermout kunt gieten. Wij probeerden het uit, maar werden niet vrolijk van deze verpakkingsvorm.

