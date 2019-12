Geproefd: Hüttenkwark

Deze mix van kwark en hüttenkäse is een nieuwkomer in het zuivelschap. Is dit ‘best of both worlds’ of slaat Danone de plank hier volledig mis? Wij lieten 20 mensen proeven en keken naar de voedingswaarde.

Wat is hüttenkwark?

Zoals de naam al zegt is het een mix van kwark en hüttenkäse (ook wel bekend als cottage cheese). Klinkt als een rare combi. Maar dat valt mee want de productie van kwark en hüttenkäse zijn grotendeels gelijk. Het zijn allebei hele jonge kazen. Het verschil zit ‘m vooral in de textuur. Kwark heeft een gladde structuur, hüttenkäse is juist ‘korrelig’.

Is het lekker?

Na een hoop vieze gezichten onder de 20 proevers blijkt dat slechts een kwart het vaker zou willen eten. Dit ligt niet aan de smaak die als ‘wat zurig maar wel lekker’ wordt omschreven. Boosdoener is de structuur. De hüttenkäse zorgt voor stukjes en dat wordt niet gewaardeerd. ‘Door die brokken lijkt het wel over datum’ klaagt een proever. De stukjes blijven ook aan de kiezen plakken en hebben een wat stroef mondgevoel. Een enkeling vindt de stukjes juist een pluspunt: ‘het geeft een lekkere bite’.

Het vleugje vanille blijkt geen meerwaarde ten opzichte van de naturel variant. Veel proevers vinden het te chemisch smaken. ‘Misschien wel lekker als je het combineert met ontbijtgranen’ vult een proever aan.

Hoe gezond is hüttenkwark?

Hüttenkwark past niet binnen de Schijf van Vijf. Het bevat net wat teveel verzadigd vet en er is zout aan toegevoegd. Maar je kunt Hüttenkwark best af en toe eten om je dagelijkse portie zuivel mee af te wisselen. Eet het bijvoorbeeld met vers fruit of (suikerarme) ontbijtgranen.

Eiwitgehalte niet spectaculair

Op de voorkant van de verpakking staat in koeienletters ‘16 gram proteïne’. Dat is wat misleidend omdat het niet om eiwit per 100 gram gaat, maar om eiwit per portie van 150 gram. Om hierachter te komen moet je op de zijkant van de verpakking kijken. Daar staat het in kleine letters vermeld.

Het product is wel eiwitrijk, maar verschilt weinig met kwark. In 100 gram hüttenkwark zit 11 gram eiwit, in magere kwark 8.5 gram.

Geen toegevoegde suikers

De hüttenkwark bevat geen toegevoegde suikers. Wel zitten er van nature melksuikers (lactose) in.

Vet

Er zit 2 gram vet in de hüttenkwark. Dat is wat meer dan in magere kwark, maar minder dat in halfvolle kwark. Vet in zuivel bestaat grotendeels uit ongezonde verzadigde vetten. Daarom kun je het beste kiezen voor magere of halfvolle varianten.

Zout

Door de hüttenkäse is de huttenkwark aan de zoute kant. Per 100 gram zit er een halve gram zout in. Dat is niet zo gunstig omdat je per dag al snel meer dan de dagelijkse maximum hoeveelheid van 6 gram binnenkrijgt. Met een portie hüttenkwark (150 gram) zit je al op bijna op 1 gram zout. In kwark en yoghurt zit nauwelijks zout.

Calorieën

Doordat er wat meer vet in zit dan in magere kwark bevat hüttenkase ook meer calorieën. Hierdoor vult het ook meer. In 100 gram hüttenkwark zitten 80 kilocalorieën, in magere kwark ongeveer 60.

Niet vegetarisch

Hüttenkwark is gemaakt met dierlijk stremsel en is dus niet geschikt voor vegetariërs.

Prijzig

Voor een bakje huttenkwark van 450 gram betaal je €2.35. Gewone (huismerk) kwark of cottage cheese is aanzienlijk goedkoper. Als je de combi erg lekker vindt kun je het natuurlijk ook zelf mengen. In welke verhouding wordt niet duidelijk op de verpakking van de hüttenkwark.

