Geproefd: Kruidnoten met appeltaartsmaak

Wat is het ?

Kruidnootjes met chocolade en appeltaartsmaak van 3 verschillende merken.

Bolletje - Oma’s appeltaart kruidnoten Kruidnoten met gedroogde appelstukjes, krenten en kaneel, waarvan 50% omhuld met witte chocolade.

Verkrijgbaar bij Albert Heijn en Jumbo.

Prijs: circa €2,90 voor 250 gram (€11,60 per kilo).

Van Delft - Chocolade kruidnootjes appeltaart Kruidnoten omhuld met 50% witte chocolade, 0,5% pure chocolade en appeltaartsmaak.

Verkrijgbaar bij Van Delft winkels, Albert Heijn & Jumbo.

Prijs: circa €4,00 voor 250 gram (€16,00 per kilo).

Peppernuts - Apple pie Kruidnoten omhuld met witte chocolade en appeltaartsmaak.

Verkrijgbaar bij Peppernuts.

Prijs: €4,00 voor 250 gram (€16,00 per kilo).

Waar smaakt het naar?

Geen enkel merk lijkt de appeltaartsmaak- of geur écht goed te kunnen vangen in een kruidnoot. Maar als je van bijzondere smaken houdt en een zoetekauw bent is het zeker het proberen waard.

Bolletje

De kruidnootjes zijn lekker bros. Ook de stukjes krent vallen in de smaak. De appelaroma’s zijn sterk aanwezig. Desondanks doet het niet echt aan appeltaart denken.

Van Delft

De zoete smaak is bij deze kruidnootjes behoorlijk overheersend. Ze ruiken naar witte chocolade en vanille. Bij het eten doen de aroma’s je vooral denken aan zoetzure groene appels.

Peppernuts

Lekkere brosse kruidnootjes met een kruidige smaak. Vooral de kaneel is goed te proeven. De geur doet een beetje denken aan yoghurt en overrijpe appels. Deze variant komt het meest in de buurt van appeltaart.

Voedingswaarde

Kruidnootjes eet je natuurlijk niet voor je gezondheid. Het moet in de eerste plaats gewoon lekker zijn. Toch is het goed om te weten wat je nou eigenlijk binnenkrijgt.

Veel suiker

Kruidnoten zijn suikerbommetjes. Bij gewone kruidnoten (zonder chocolaag) krijg je per handje ruim 1 suikerklontje binnen. Kruidnoten met chocoladecoating tikken veel sneller aan. Zo ook de varianten met appeltaartsmaak. Met een handje kruidnoten krijg je al snel 2 suikerklontjes binnen. Van Delft spant qua suikergehalte met 48% suiker de kroon. De kruidnoten van Bolletje bevatten van de 3 het minste suiker (42%). Peppernuts zit er met 45% suiker tussenin.

Smaak en aroma’s

De productomschrijvingen van de appeltaartkruidnoten van Peppernuts en Van Delft verraden het al. Het gaat om kruidnoten met appeltaartsmaak. De fabrikanten proberen dus om de smaak en geur van appeltaart na te bootsen met kruiden en aroma’s. In gewone kruidnootjes zit al kaneel, iets wat ook vaak in appeltaart zit. Dus de stap naar appeltaart is zo gek nog niet.

Naast kruiden en specerijen bevatten alle 3 de merken ook aroma’s. Welke dit zijn is niet altijd duidelijk. Van Delft en Bolletje maken gebruik van 'natuurlijke aroma's'. Ze vermelden niet welke dit precies zijn. Peppernuts is hier transparanter over. Naast natuurlijke vanille aroma’s bevat de receptuur 0,4% appeltaartaroma. De vraag is natuurlijk wel wat je je daar precies bij moet voorstellen.

Alleen in de kruidnoten van Bolletje zit daadwerkelijk appel. Het gaat om 2,5% gedroogde appel. Ook zitten er 2,5% krenten in.

Duurzaamheid

Alleen Bolletje gebruikt chocolade met een keurmerk. Het gaat om Rainforest Alliance. De verpakkingen van alle 3 de kruidnootvarianten zijn van plastic.