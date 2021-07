Geproefd: Lays Iconic Restaurant flavours

Van gekke chipssmaakjes kijkt niemand meer op. Of toch wel? Lays introduceerde onlangs 3 opmerkelijke chipssmaken, gebaseerd op bekende fastfoodketens. We proefden ze en bekeken de voedingswaarde.

Wat is het?

De Restaurantsmaken bestaan uit:

Subway Terriyaki flavour

Pizza Hut Margherita flavour

KFC chicken original recipe chicken

Deze creaties zijn een gezamenlijke promotieactie van Lays en de fastfoodketens, want bij aankoop van een zak chips kun je bij de restaurants een tweede maaltijd gratis krijgen. Daarvoor moet je dan wel je gegevens (naam, e-mailadres, postcode, telefoonnummer) invullen. Online persoonlijke gegevens delen kan wel privacygevoelig zijn. Lees meer over privacy op internet.

De chips zelf kosten €1,59 (zak van 150 gram) en zijn verkrijgbaar bij de meeste (grotere) supermarkten.

Waar smaakt het naar?

De Pizza Hut Margheritachips doen vooral aan ketchup denken, met wat kaaspoeder. De smaak van de Subway Teriyaki chips is moeilijk thuis te brengen. Het doet vooral denken aan bouillonpoeder. Ondanks dat ze lekker knapperig zijn ben je ze snel zat. En dat is toch wel uniek voor chips. De KFC original chicken flavourchips hebben wat weg van paprikachips met een vage hint van kip. Toch knap gedaan gezien er geen kip inzit.

Al met al leuk ter afwisseling, maar niet echt blijvertjes wat ons betreft.

Voedingswaarde

Als we de ingrediëntenlijst bekijken zien we niet veel vreemds. Aardappels en olie. Zoals alle chips. En net als alle chips bevatten ze ook flink wat calorieën en vet. Al gaat het bij chips wel grotendeels om het gezonde onverzadigde vet.

Verder is het behoorlijk zout. De 3 smaken bevatten net als andere chipssoorten ruim een gram zout per 100 gram chips. Te veel zout is niet goed voor je gezondheid. Je krijgt er al snel te veel van binnen. Zo krijgen de meeste Nederlanders aanzienlijk meer zout binnen dan de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag.

Om de chips de restaurantsmaken te geven zijn er flink wat smaakmakers toegevoegd: van knoflook en peterselie tot cayennepeper en uienpoeder. Ook zijn er aroma’s toegevoegd. Welke precies staat niet aangegeven.

Verder bevatten de chips nog enkele grammen suiker. De meeste vind je in de Subway Teriyaki chips: 3,6 gram suiker per 100 gram chips. Volgens Lays is ongeveer de helft van de suiker van nature aanwezig. De rest is toegevoegd voor de smaak.