Geproefd: Less carb proteïne roggebrood

Albert Heijn verkoopt proteïne-roggebrood van het merk Smaakt. Het is een prima vezelrijk product, maar niet beter dan gewoon volkorenbrood of roggebrood.

Smaakt het naar roggebrood?

Niet echt. Vooral de textuur is anders. Het is droog en wat hard. In plaats van lekker smeuïg. Het brood heeft ook een soort dun korstje wat nogal hinderlijk afbladdert. De smaak kan ermee door.

Wat is dit voor brood?

Het is roggebrood met minder koolhydraten en meer eiwitten. De extra eiwitten komen van toevoegingen als tarwe-eiwit, sojameel en sojagrut (grof gemalen sojabonen).

Voedingswaarde

De verpakking staat boordevol leuzen als: ‘less carb, proteïne, 55% less carbohydrate than regular bread’. Maar dit maakt het niet echt gezonder.

Volkoren (rogge)brood is al een gezond vezelrijk product. Daar voegt dit brood niks aan toe. Wel past het binnen een koolhydraatarm dieet. Maar voor wat koolhydraten hoef je niet bang te zijn. Aanbeveling is zelfs om 40 tot 70% van je dagelijkse energie-inname uit koolhydraten te halen.

Het is dus een prima vezelrijk product. Maar niet beter dan gewoon volkorenbrood of roggebrood.

Minder koolhydraten, meer calorieën

Een deel van het koolhydraatrijke meel is vervangen door tarwe-eiwit, eiwitrijk sojameel en sojagrut. Daardoor past het in een koolhydraatarm dieet.

Verder zijn lijnzaad en zonnebloempitten toegevoegd. Die laatste 2 zorgen voor een vrij hoog vetgehalte (10%). Het gaat wel om de gezonde onverzadigde vetten. En daar is niks mis mee.

Door het hoge vetgehalte bevat dit brood wel meer calorieën dan gewoon roggebrood. Per 100 gram 257 kilocalorieën (129 per plak van 50 gram). Bij gewoon roggebrood is dat 197 (99 per plak).

Veel eiwit

De meeste mensen krijgen meer dan voldoende eiwit binnen. Toch zien we dat de trend van proteïnerijke producten aanhoudt. Dit brood is hier een goed voorbeeld van.

Meer dan 20% bestaat uit eiwit. Bij gewoon brood ligt het eiwitgehalte rond de 6%. Bij een volkorenboterham rond de 11. Het hoge eiwitgehalte in dit brood komt grotendeels door de toevoeging van tarwe-eiwit en eiwitrijk sojameel en sojagrut (grof gemalen sojabonen).

Vezels

Een plakje van dit brood bevat 5 gram vezels en is daarmee vergelijkbaar met gewoon roggebrood. Aanbeveling is om zo’n 30 a 40 gram vezels per dag binnen te krijgen. Het eten van roggebrood kan daarbij helpen. Dit brood ook.

Zout

Per 100 gram bevat dit brood 0.8 gram zout. Ook dat is vergelijkbaar met gewoon roggebrood. Per plakje krijg je 0.4 gram binnen. Dat lijkt niet veel, maar de maximale aanbevolen hoeveelheid zout is 6 gram per dag. En daar zit je best snel aan. Doordat je meerdere sneeën brood per dag eet, levert brood een flinke bijdrage aan de zoutinname.

Duur

Het geknutsel met extra eiwitten is niet goedkoop. Dit proteïne brood kost €2.29 per 250 gram (5 sneetjes). Voor dezelfde hoeveelheid gewoon roggebrood betaal je meestal niet meer dan een euro.

