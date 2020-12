Geproefd: Speciale Kruidnoten: gin tonic, red velvet en carrot cake

Het is weer tijd voor kruidnoten. Maar welke kies je? Het aanbod is gigantisch. Wij proefden een paar opmerkelijke smaken en bekeken wat erin zit.

3 opmerkelijke smaken

Gin Tonic kruidnoten

Verkrijgbaar bij Van Delft winkels

€4 per 250 gram (€16 per kilo)

Carrot cake kruidnoten

Verkrijgbaar bij HEMA

€2 per 200 gram (€10 per kilo)

Red velvet kruidnoten

Verkrijgbaar bij diverse supermarkten

€ 2.99 per 250 gram (€12 per kilo)

Hoe smaakt het?

Gin Tonic Je kunt met je neus beter niet boven het zakje gaan hangen. De geur doet denken aan zure yoghurt. De smaak blijkt niet veel beter. Zurig, chemisch en wasmiddelachtig. De kruidige toets van de specerijen is wel lekker. Carrot Cake Ook hier is de geur niet lekker. Het ruikt muf, alsof het zakje te lang heeft opengestaan. De kleur springt in het oog. Bijna fluoriserend oranje. De chocoladecoating is te vettig en de smaak weinig bijzonder. Het doet denken aan taaitaai. Door de specerijen heeft het in de verte wel wat weg van worteltaart. Red velvet Deze kruidnoten ruiken wel lekker. Maar het koekje is niet helemaal wat je van een kruidnoot verwacht. Op de een of andere manier doet het denken aan gepofte rijst. Iets te bros gebakken misschien? De kruidnootjes vallen wel in de smaak. De aardbeienpoeder geeft een lekker fruitig fris zuurtje. Al snappen we de aardbeiensmaak niet helemaal bij red velvet. In red velvet cake zit geen aardbei. Nadeel aan deze kruidnoten: de poeder (voor het velvet effect) blijft flink aan je vingers plakken.

Wat is het?

Kruidnootjes met een witte chocolade laag. Al zijn ze lang niet altijd wit van kleur. Dit komt door de toevoeging van kleurstoffen. Voor alle 3 de varianten geldt: praktisch net zoveel chocola als kruidnoot. Ongeveer 50-50. De chocolade is vaak gekleurd met een kleurstof. De smaakjes onderscheiden zich door het gebruik van kruiden en aroma’s.

Gin Tonic kruidnoten

Zit hier gin in? Nee. Zit er dan tonic in? Nee, ook niet. Op de achterkant staat dan ook vermeld dat het om gin-tonicsmaak gaat. Jammer dat dit niet gewoon op de voorkant van de verpakking staat. De fabrikant geeft aan de smaak zoveel mogelijk te willen benaderen door het gebruik van aroma’s.

Carrot cake

Met carrot cake smaak, staat er op de verpakking. Er zit dan ook geen wortel in. Wel is de chocoladelaag met caroteen gekleurd (kleurstof E160a). Dat is een oranje kleurstof uit wortelen. Het resultaat is een fel oranje kruidnoot. Hema probeert de smaak van worteltaart zo goed mogelijk te benaderen door het gebruik van specerijen.

Red velvet kruidnoten

Red Velvet is de aanduiding voor fluweelzachte rode cake met witte frosting. Bolletje laat weten dat de structuur van zo’n cake niet geschikt is om na te bootsen in een kruidnoot. Die moet immers knapperig zijn.

Waarom dan toch de naam? Bolletje laat weten dat dit slaat op de kleur van de pepernoot. Die is licht rood. De witte chocolade-coating staat voor de frosting. Ten slotte is de buitenkant fluweelachtig (velvet) door de rode poeder. Opmerkelijk is de toevoeging van aardbeienpoeder. Voor een verassend zuurtje, aldus Bolletje.

Prijzig

Gewone kruidnoten zijn niet zo prijzig. Vooral bij de huismerken heb je al snel een halve kilo voor nog geen euro. Voor de luxere kruidnoot ben je al snel meer kwijt. De gin tonic kruidnoten van Van Delft spannen met €16 de kilo de kroon in deze proefronde.

Voedingswaarde

Kruidnootjes eet je natuurlijk niet voor je gezondheid. Het moet in de eerste plaats gewoon lekker zijn. Toch is het goed om te weten wat je nou eigenlijk binnenkrijgt.

Bij 'gewone’ kruidnoten (dus zonder chocolaag) krijg je per handje zo’n 45 kilocalorieën en 1 suikerklontje binnen. Kruidnoten met chocoladecoating tikken veel sneller aan. Een handje bevat al snel zo’n 100 calorieën, 2 suikerklontjes.