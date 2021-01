Geproefd: Van Dobben Airfryer & Oven Beemster Kaas Croquetten

Romige kaasragout in een krokant jasje. Klinkt lekker. We namen de proef op de som en bekeken wat erin zit.

Mix tussen kroket en kaassoufflé

Het zijn kroketten gevuld met kaasragout voor oven en airfryer. Een soort mix tussen een ovenkroket en kaassoufflé dus. Voor de vulling is extra belegen Beemsterkaas gebruikt. Zo’n eenvijfde van de kroket bestaat uit deze kaas.

Prijs: €4,39 (4 x 60 gram)

Verkrijgbaarheid: Albert Heijn

Hoe smaakt het?

Na 9 minuutjes in de airfryer komen de kroketjes er goed uit. Een mooi krokant buitenkantje en romige vulling. De smaak valt wel tegen. Een beetje flauw. We hadden een sterkere kaassmaak verwacht.

Voedingswaarde

Snacks zijn meestal niet zo gezond. Dat geldt ook voor airfyer- en ovensnacks. Ze bevatten flink wat calorieën, zout en verzadigd vet. Hoe doet deze croquetten het ten opzichte van zijn snackconcurrenten?

Calorieën

Met 137 kilocalorieën per stuk krijg je ongeveer net zoveel energie binnen als met een gewone kroket. Ze bevatten wel een stuk minder calorieën dan kaassouffléss. Die bevatten met gemak 180 kilocalorieën per stuk.

Verzadigd vet

Waar het met de calorieën nog wel meevalt schrik je wel een beetje van het vetgehalte. Vooral als je naar de ongezonde verzadigde vetten kijkt. Per stuk krijg je zo’n 4,5 gram hiervan binnen. Dat is veel meer dan bij een gewone kroket. De hoeveelheid ongezond vet is vergelijkbaar met kaassoufflés. Dat komt onder andere door de vulling. Kaas bevat nou eenmaal vaak veel verzadigd vet. Vooral belegen en oude kaas.

Zout

In deze kaaskroketten zit 0.78 gram zout per stuk. Dat is vergelijkbaar met een gewone kroket of kaassoufflé. Dat tikt best aan. Met wat saus zoals mosterd erbij zit je zo aan de 1 gram. De aanbeveling is om maximaal 6 gram zout per dag binnen te krijgen.

Toevoegingen

Op de website van Albert Heijn staat de tekst ‘zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen’. Maar verwacht nu niet ineens oma’s receptuur. Er zitten namelijk wel degelijk toevoegingen in die je waarschijnlijk niet in je keukenkastje hebt staan. Zoals emulgatoren en stabilisatoren.