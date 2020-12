Geproefd: vegetarische erwtensoep

Wat is er lekkerder in de winter dan een kom snert om weer op te warmen? Unox heeft naast de Hollandse erwtensoep nu ook een vegetarische variant. Is die wel lekker? Wij zetten een gezin van 4 personen beide versies van de soep voor.

We proefden 2 soorten erwtensoep van Unox:

Hollandse erwtensoep in zak (€2,79 voor 570 ml)

Vegetarische erwtensoep in zak (€2,99 voor 570 ml)

Lekker!

Ondanks dat er blind werd geproefd haalde het gezin de vegetarische erwtensoep er wel uit. Maar, de proevers vonden ze eigenlijk allebei lekker. De ‘echte’ misschien iets lekkerder. Zou je ze alleen de vegetarisch erwtensoep voorzetten, dan zouden ze die zonder protesteren met smaak eten.

Wat zit er in?

De Hollandse erwtensoep bevat katenspek en rookworst, in de vegetarisch soep zit vegetarische rookworst.

Wat verschilt er verder nog?

Het verschil is dus te proeven, maar wat verschilt er verder nog? Een zichtbaar verschil is de dikte van de soep. Bij het opwarmen merk je al dat de Hollandse erwtensoep veel dunner is. Opvallend is wel dat er in de variant met vlees iets meer groente zit. 95 gram per kom tegenover 88 gram in de vegetarische. Verder is de soep qua samenstelling, op het vlees na, niet heel verschillend.

Vegetarische rookworst

Uit een eerdere smaaktest viel de Unox vegetarische rookworst niet zo in de smaak. In de soep is dit geen probleem. De worst wordt namelijk omgeven door vertrouwde soep en er zit ook niet teveel van in. De vegetarische rookworsten bevatten minder verzadigd vet dan rookworsten van vlees. Ze zijn ongeveer even zout als reguliere rookworst.