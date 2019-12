Test: Italiaanse kant-en-klaarmaaltijden

Test|Snel even een pizza of lasagne in de oven en je hebt een maaltijd op tafel. Dat ze niet heel gezond zijn, weet iedereen. Maar zijn de dure kant-en-klaarmaaltijden beter dan de goedkope?

We hebben 10 pizza's salami en 10 lasagne bolognese-maaltijden. Hierbij hebben we de goedkopere varianten vergeleken met een duurdere tegenhanger. De kant-en-klaarmaaltijden zijn vergeleken op:

zout, vet en aantal calorieën

hoeveelheid groente

de smaak

De resultaten

Pizza salami

Op een pizza salami verwacht niemand veel groente aan te treffen. Dat de worst en kaas zorgen voor flink wat zout, is ook geen verrassing. Wat ons wel opviel was dat:

De pizza Spinata Romana van Jumbo met 7 gram meer zout bevat dan de dagelijks maximale 6 gram.

Er ook een pizza is die met bijna de helft aan zout volstaat.

Een pizza tussen de 700 en 1100 kcal levert, terwijl een hoofdgerecht maar tussen de 400 en 700 kcal zou moeten leveren.

De prijs niets zegt over de smaak en de hoeveelheid zout, vet en calorieën in de pizza.

Lasagne bolognese

Lasagnes zijn iets minder zout, maar daar tegenover staat juist meer verzadigd vet. Dit komt onder andere door het gehakt, de kaas en de béchamelsaus. Verder was opmerkelijk dat:

De lasagne van de Aldi en Lidl heel slecht scoren op de hoeveelheid groente. In totaal net aan 50 gram.

Er ook lasagnes zijn die 150 gram of zelfs 200 gram groente bevatten.

De prijs wel iets zegt over de smaak, 2 van de 3 smakelijkste lasagnes zijn duurder.

De prijs over het algemeen ook iets zegt over de hoeveelheid groente.

Klik op de onderstaande tabel om alle resultaten op volledige schermgrootte te bekijken.

De smaak

Wij vroegen 3 experts de pizza's en lasagnes te proeven. Dit is wat zij zeiden over de kant-en-klaarmaaltijden.

Pizza salami

Het expertpanel was niet heel enthousiast over de pizza's. Zeker in vergelijking tot de lasagnes vonden zij de kwaliteit van de pizza's erg slecht. Grootste struikelblok was toch wel het deeg.

Plus trattoria salami : de salami is lekker. Meer goeds valt over deze pizza niet te melden. In het deeg zit te veel suiker en de bodem is nog wit aan de onderkant.

: de salami is lekker. Meer goeds valt over deze pizza niet te melden. In het deeg zit te veel suiker en de bodem is nog wit aan de onderkant. Natural Cool salami (Bio) : over deze pizza weten de experts niets goeds te melden.

: over deze pizza weten de experts niets goeds te melden. Albert Heijn Spianata Romana : een goede poging voor een verse pizza. De combinatie van de ingrediënten roept wel wat vraagtekens op. Zeker de nootjes die er (los) bij zitten. Het deeg is smakeloos.

: een goede poging voor een verse pizza. De combinatie van de ingrediënten roept wel wat vraagtekens op. Zeker de nootjes die er (los) bij zitten. Het deeg is smakeloos. Jumbo salami : het enige goede aan deze pizza is dat hij rond is. Volgens de experts heeft het product verder weinig met pizza te maken. Vooral de zoete smaak van suiker valt hen op.

: het enige goede aan deze pizza is dat hij rond is. Volgens de experts heeft het product verder weinig met pizza te maken. Vooral de zoete smaak van suiker valt hen op. Albert Heijn salami : het deeg heeft geen smaak. De saus bevat te veel suiker.

: het deeg heeft geen smaak. De saus bevat te veel suiker. Lidl Trattoria Alfredo salami : de beste van de slechtste. Voor het deeg is een redelijke poging gedaan. Jammer dat de saus te zoet en de salami te zout is.

: de beste van de slechtste. Voor het deeg is een redelijke poging gedaan. Jammer dat de saus te zoet en de salami te zout is. Aldi Mama Mancini salami : het deeg is taai en heeft een broodsmaak. Ook de salami heeft een enigszins vreemde bijsmaak volgens de experts.

: het deeg is taai en heeft een broodsmaak. Ook de salami heeft een enigszins vreemde bijsmaak volgens de experts. Jumbo Spianata Romana (niet meer verkrijgbaar): De ingrediënten zijn vers en dat valt op. Volgens de experts is deze pizza eetbaar. Helaas lijkt de saus wel van concentraat gemaakt te zijn.

(niet meer verkrijgbaar): De ingrediënten zijn vers en dat valt op. Volgens de experts is deze pizza eetbaar. Helaas lijkt de saus wel van concentraat gemaakt te zijn. Marqt keuken salami (Bio) : de pizza ziet er mooi uit en de experts zijn er dan ook over te spreken. Tot ze hun tanden er in zetten. De pizza heeft een vreemde smaak, de bodem is niet lekker en er zit te veel beleg op.

: de pizza ziet er mooi uit en de experts zijn er dan ook over te spreken. Tot ze hun tanden er in zetten. De pizza heeft een vreemde smaak, de bodem is niet lekker en er zit te veel beleg op. Dr Oetker Casa di mama salame: De experts vinden dit de lekkerste pizza. De kaas, salami en de zijkant van het deeg zijn redelijk. Minpuntje is de witte onderkant van de bodem. Dit duidt erop dat hij niet op de bodem van de oven, maar in een vorm of blik gebakken is.

Lasagne bolognese

Blij verrast waren de experts. Een lasagne is moeilijker te maken dan een pizza. Toch was de kwaliteit van de lasagnes vele malen beter.

Aldi Mama Mancini bolognese: smaakt erg naar gedroogde basilicum. Verder loopt het oordeel van de experts uiteen van verwarrend en te saai tot redelijk.

smaakt erg naar gedroogde basilicum. Verder loopt het oordeel van de experts uiteen van verwarrend en te saai tot redelijk. Albert Heijn lasagne pittig gehakt: een buitenbeentje in positief opzicht. De goede smaak en echt verse ingrediënten maken de experts vrolijk. Het enige kritiekpuntje van de experts is dat dit geen traditionele Italiaanse lasagne is.

een buitenbeentje in positief opzicht. De goede smaak en echt verse ingrediënten maken de experts vrolijk. Het enige kritiekpuntje van de experts is dat dit geen traditionele Italiaanse lasagne is. Hema bolognese: over deze lasagne weten de experts niets positiefs te melden. De smaak is slap en er zit weinig vlees in. Een lasagne op een zo goedkoop mogelijke manier bereid.

over deze lasagne weten de experts niets positiefs te melden. De smaak is slap en er zit weinig vlees in. Een lasagne op een zo goedkoop mogelijke manier bereid. Marqt Maass Keuken bolognese: de peterselie bovenop en de béchamelsaus tussen de bladen stemmen de experts positief. Helaas zit er weinig geur aan de lasagne en is de saus wat slapjes.

de peterselie bovenop en de béchamelsaus tussen de bladen stemmen de experts positief. Helaas zit er weinig geur aan de lasagne en is de saus wat slapjes. Plus bolognese: voor een simpele lasagne een redelijke smaak. Dat er in deze lasagne varkensvlees zit, wordt er gelijk uitgehaald door de experts.

voor een simpele lasagne een redelijke smaak. Dat er in deze lasagne varkensvlees zit, wordt er gelijk uitgehaald door de experts. Jumbo la cucina Italiana bolognese: de experts nemen zowaar het woord lekker in de mond. De verhoudingen zijn goed. De bolognesesaus is oké en de béchamelsaus is romig. Klein puntje van kritiek: de portie is iets te klein.

de experts nemen zowaar het woord lekker in de mond. De verhoudingen zijn goed. De bolognesesaus is oké en de béchamelsaus is romig. Klein puntje van kritiek: de portie is iets te klein. AH Basis bolognese: niet meer verkrijgbaar en daardoor niet op smaak onderzocht

niet meer verkrijgbaar en daardoor niet op smaak onderzocht Open Keuken bolognese : beetje pittig, vlees is duidelijk aanwezig, goede verhoudingen saus, vlees en groente. Kortom: een goede lasagne. Alleen net iets te veel kaas en te weinig béchamelsaus.

: beetje pittig, vlees is duidelijk aanwezig, goede verhoudingen saus, vlees en groente. Kortom: een goede lasagne. Alleen net iets te veel kaas en te weinig béchamelsaus. DoBio bolognaise (Bio) : volgens onze experts lijkt deze lasagne meer op moussaka, alleen de aardappelen missen nog. Toch weten ze nog een klein pluspuntje te vinden, de lasagne ziet er wel lekker uit.

: volgens onze experts lijkt deze lasagne meer op moussaka, alleen de aardappelen missen nog. Toch weten ze nog een klein pluspuntje te vinden, de lasagne ziet er wel lekker uit. Lidl Trattoria Alfredo bolognese: deze lasagne kan de experts niet bekoren. Te zoet, te veel saus, te weinig bladerdeeg, smaakt naar bouillon. De scheve verhoudingen maken dit geen lekkere lasagne.

De experts

Ons expertpanel kreeg eerst de lasagnes en daarna de pizza's voorgeschoteld. Bereid zoals vermeld op de verpakking. Zij wisten niet welke lasagne of pizza ze aten. Het panel bestond deze keer uit: