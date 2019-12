Eerste indruk|Albert Heijn heeft nu ook hartige poffertjes: ze zijn bereid met kaas. Je kunt ze opwarmen in de oven, koekenpan of de magnetron. Zijn ze lekker als borrelhapje of als warme lunch?

Conclusie

Van de 36 proevers herkent iets meer dan de helft meteen kaas in z’n poffertjes, wel valt bij bijna iedereen de hartige smaak op. Een stuk minder dan de helft van de proevers zou de poffertjes zelf kopen. De liefhebbers vinden het vooral “weer eens iets anders” of zoals een proever enthousiast roept: “dat mag wel in pannenkoekformaat!”. De anderen vinden ze echt niet lekker: “te zout”, “kunstmatige smaak” en “het lijken wel mislukte poffertjes!”. Maar de meesten vinden zoete poffertjes gewoon lekkerder.

Smaak

Wij lieten 36 mensen de kaaspoffertjes blind proeven. Ze wisten dus niet dat ze hartige poffertes aten en dat gaf wat verwarring over wat er nou precies geproefd werd. Een enkeling meende zelfs ham of spek te proeven.

Bereiding

Op advies van Albert Heijn hebben wij de kaaspoffertjes opgewarmd in de oven maar het kan ook in de koekenpan of magnetron. Wij hebben ze zonder beleg laten proeven maar met poedersuiker of stroop zouden ze ook niet te versmaden zijn.

Snackmoment en beleg

Desgevraagd zouden de proevers de kaaspoffertjes eten tijdens de lunch, aan het einde van de dag of tijdens de borrel. Over het beleg gaan de meningen alle kanten op. De zoetekauw belegt ze met poedersuiker of stroop en voor de hartige trek worden ze onbelegd gegeten of hartig, zoals bij toastjes.

Gezondheid

De naturel poffertjes zouden al hartig genoemd kunnen worden als we naar de hoeveelheid zout kijken, maar in de kaaspoffertjes zit bijna de dubbele hoeveelheid zout! Qua calorieën zit er niet veel verschil tussen de kaaspoffertjes en naturel poffertjes. Wel minder suiker, maar daar staat weer iets meer vet tegenover. Mocht je de kaaspoffertjes willen gebruiken tegen de middagdip, wees je er dan van bewust dat een portie van 100 gram ruim 300 calorieën levert.

Lees ook de eerste indruk van de AH groentespread of de Unox vegetarische gehacktballetjes.