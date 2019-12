Drie nieuwe vleesvervangers geprobeerd

We lieten deze nieuwe vleesvervangers proeven door 24 proevers en keken hoe gezond en lekker deze producten zijn.

Vivera Biefstukc

Prijs: €3,49 (200 gram)

Verkrijgbaar bij diverse supermarkten, waaronder Albert Heijn en Jumbo

Lijkt niet op biefstuk

Deze vegetarische Biefstukc op basis van soja ziet er volgens de proevers aantrekkelijk uit. Maar op échte biefstuk lijkt het niet. Het heeft meer weg van een hamburger of tartaartje. Slechts een derde van de proevers vindt dat de smaak in de buurt komt van echte biefstuk.

Smakelijk alternatief

De gelijkenis met biefstuk daargelaten, valt het product wel in de smaak. Al had het volgens sommigen best wat minder zout gemogen. De helft van de proevers geeft aan vaker Biefstukc te willen eten. Opmerkelijk detail: bij het aansnijden loopt er een met bietenrood gekleurd sap uit de Biefstukc. ‘Net echte biefstuk’, vond een proever.

Veel zout en verzadigd vet

Qua gezondheid mag deze vleesvervanger wat minder zout bevatten: de Biefstukc bevat 1,4 gram zout. Ook het gehalte verzadigd vet, waar je beter niet te veel van binnen kunt krijgen, ligt voor een vleesvervanger vrij hoog. De Biefstukc bevat 5 gram verzadigd vet per portie. En dat terwijl echte biefstuk juist erg mager is. Wel is het positief dat er ook gezonde onverzadigde vetten, veel eiwit en vezels in zitten. Ook is er ijzer en vitamine B12 aan toegevoegd. Dat is vooral nuttig voor vegetariërs, die risico lopen op een tekort.

Knakwortels

Prijs: €2,79 (200 gram)

Verkrijgbaar bij sommige vestigingen van Albert Heijn, zie website van Knakwortel voor adressen

Het begon als een grapje

Dit alternatief voor knakworst begon als grap en won een door Albert Heijn georganiseerde ‘product pitch’. De voorgegaarde en gemarineerde wortels kun je, net als knakworst, op een broodje eten.

Pittige marinade

De proevers hebben vooral veel opmerkingen over de marinade. De geur hiervan is behoorlijk overheersend. De smaak is pittig en rokerig. Iets té pittig, volgens sommigen. De marinade maakt het lastig om de wortels knapperig te bakken. Een knapperige buitenkant en zachte binnenkant, zoals bij echte knakworstjes, wil daarom maar moeilijk lukken.

Best lekker

De proevers zijn het er bijna unaniem over eens dat dit product niks met knakworst te maken heeft. Desondanks vindt de meerderheid het best lekker. Slechts een op de 5 proevers zou de Knakwortels vaker kopen. Dat ligt niet zozeer aan de pittige smaak, maar meer aan de (voor wortels) pittige prijs.

Gezond?

Qua voedingswaarde lijkt dit product niet op vlees. Dat valt van wortels natuurlijk ook niet te verwachten. De makers leggen uit dat het vooral bedoeld is als een leuke manier om mensen meer groente te laten eten. Hun slogan is dan ook: ‘Of je wortel lust’. En wortels zijn natuurlijk gewoon gezond.

Boon Nuggets

Prijs: €2,99 (170 gram)

Verkrijgbaar bij diverse Jumbo vestigingen

Lekker voor bij de borrel

De Nuggets bestaan voornamelijk uit een mix van tuinbonen, bruine bonen, groenten en tarwe-eiwitten. Dat blijkt een lekkere combinatie: alle proevers geven een (ruime) voldoende voor de smaak. ‘Dit is ook lekker bij een bittergarnituur’ en ‘De smaak is prima en wat pittig’, lichten proevers toe. Volgens sommigen komt de smaak wel in de buurt van kipnuggets, maar de meerderheid geeft aan dat juist niet te vinden. Ruim de helft van de proevers zou de Nuggets vaker willen eten.

Gezonde peulvruchten

Een kwart van deze vleesvervanger bestaat uit peulvruchten en die zijn gezond. Peulvruchten bevatten namelijk veel eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. Ook hebben ze een cholesterolverlagende werking. Overigens zijn niet-bewerkte peulvruchten, zoals bonen uit blik, ook een goed alternatief voor vlees. Minpuntje van de Nuggets is het ietwat te hoge zoutgehalte: 1,22 gram per 100 gram Nuggets.

Quinoa en toegevoegd ijzer

De Nuggets hebben een 'topping' van quinoa. Dat is leuk voor de sier, maar maakt de Nuggets niet gezonder. In totaal bevat de vleevervanger dan ook maar 1% quinoa. Aan de Nuggets is ook ijzer toegevoegd.

