Pulled oats geproefd

Deze nieuwe hippe vleesvervanger is overgewaaid vanuit Finland. Pulled oats zijn gemaakt op basis van haver en eiwit uit peulvruchten. Hoe smaakt dat? En hoe gezond is het? Wij proefden het en bekeken de voedingswaarde.

Wat zijn pulled oats?

Pulled oats is een veganistisch product dat qua uiterlijk en naam doet denken aan pulled pork of pulled chicken. Het is gemaakt van haver en eiwitten uit erwten en tuinbonen. Niet van soja dus, zoals het gros van de vleesvervangers.

Je kunt pulled oats in allerlei gerechten verwerken. Bijvoorbeeld in roerbakgerechten, salades, en ovenschotels. Het wordt gemaakt in Finland naar 'origineel Finse receptuur'.

Is het lekker?

We lieten 25 testers de pulled oats thuis bereiden in een gerecht naar keuze. De meeste proevers waren positief. 'We willen wat meer vegetarisch eten, dit is een goed alternatief' en 'Smaakt goed, vooral de textuur, prima als vervanger voor gehakt' laten 2 proevers weten.

Maar niet iedereen is enthousiast. Veelgehoorde minpunten zijn dat het droog en smaakloos is. 'Hier moet wel saus bij, anders is het te droog' en 'de smaak is vlak' laten proevers weten. Anderen zien de neutrale smaak juist als pluspunt: 'Je kunt het kruiden zoals je wilt.'

Lijkt het op vlees?

De meerderheid van de proevers vindt het uiterlijk op vlees lijken. Ook de structuur heeft er wat van weg. Maar de meeste proevers zijn van mening dat de smaak weinig aan vlees doet denken.

Voor herhaling vatbaar?

Vijftien van de 25 proevers geven aan de pulled oats lekker te vinden. 11 proevers zouden het vaker willen eten. Voor sommigen was de prijs een afknapper. 'Vrij duur voor weinig smaak', aldus een deelnemer.

Hoe gezond zijn pulled oats?

Bron van eiwit en ijzer

Met 30 gram eiwit per 100 gram zijn pulled oats een goede bron van eiwit. Door de combinatie van eiwitten uit granen (haver) en peulvruchten (erwten en tuinbonen) bevat het alle 9 essentiële aminozuren die je alleen via voeding binnen kunt krijgen.

Ook is er ijzer toegevoegd, waar voornamelijk rood vlees van nature rijk aan is. Deze toevoeging is dus een pluspunt voor veganisten.

Als vleesvervanger

Door het hoge eiwitgehalte met een gunstige samenstelling van aminozuren, en de toevoeging van ijzer is het best een goede vleesvervanger. Maar er zit geen vitamine B12 in. Deze vitamine zit van nature alleen in dierlijke producten.

Ondanks dat pulled oats niet precies dezelfde voedingswaarde heeft als vlees is het voor de meesten een prima vleesvervanger.

Zout

Per portie pulled oats krijg je 0,9 gram zout binnen. De aanbevolen maximumhoeveelheid is 6 gram per dag. Dat tikt dus best aan. Veel mensen krijgen te veel zout binnen. Dit verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en daarmee op hart- en vaatziekten.

Het gaat wel om gejodeerd zout, dat kan handig zijn als je geen of alleen biologisch brood eet. Want dan kan het zijn dat je weinig jodium binnenkrijgt.

Vezels

Door het gebruik van haverzemelen en volkoren havermeel zitten er aardig wat vezels in de pulled oats (2,4 gram vezels per 100 gram). Per portie krijg je ongeveer evenveel vezels binnen als met een volkorenboterham. Dat is gunstig, want vezels zijn goed voor je gezondheid.

